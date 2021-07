Le centre de vaccination de Chatou se prépare à fermer ses portes, faute de candidats à la vaccination et de personnel médical suffisant pendant les semaines d'été.

Dans un centre de vaccination de Toulouse, 29 juin 2021 © AFP / Thomas Baron / Hans Lucas

À l'approche des grands départs en vacances, les centres de vaccination réduisent la voilure. Les agences régionales de santé ont reçu la consigne de repenser la stratégie vaccinale pour la période estivale. Il faut s'attendre à davantage d'opérations spéciales dans les zones commerciales ou les lieux touristiques, et moins de centres de vaccination "classiques".

En Ile-de-France, près d'un quart des centres seront fermés en juillet et août, car hormis la Seine-Saint Denis, tous les départements franciliens vont ralentir la cadence. Dans les Yvelines, il en restera moins de la moitié (42%). À Chatou, commune de 30 000 habitants, le centre de vaccination fermera ses portes dans une semaine.

"Plafond de verre"

Depuis quelques temps, dans le gymnase reconverti en centre de vaccination, la fréquentation a fortement baissé. La plupart des patients viennent pour leur deuxième dose, mais les primos vaccinés se font de plus en rares. "On ne les voit pas", explique Dellia Edouard la responsable du centre. "On a atteint le plafond de verre, c'est à dire toutes les personnes qui voulaient se faire vacciner. Avant nous faisions 300 premières injections le matin, désormais on est à 49".

S'ajoute à cela les départs en vacances des patients mais aussi ceux des médecins. "Nous sommes dans une logique de rationalisation. On sait qu'on va avoir une chute drastique du personnel médical" explique Éric Dumoulin, le maire de Chatou.

Conséquences : les patients seront dirigés vers quatre gros centres du département qui resteront ouverts tout l'été. Cette nouvelle organisation laisse certains habitants perplexes mais l'Agence régionale de santé assure que, malgré ces fermetures, l'offre vaccinale sera maintenue à hauteur de 82%.