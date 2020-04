Chaque jour, nous vous présentons une figure de la lutte contre le Covid-19 dans le monde. Aujourd’hui, la présidente de l’Ordre des médecins du Chili qui, face à un gouvernement ayant perdu toute crédibilité, est devenue la voix de référence dans le pays, parfois plus forte que celle du ministre de la Santé.

Izkia Siches est une surdouée de la médecine. Et de la communication. La jeune femme a su utiliser les réseaux sociaux pour faire entendre sa voix au tout début de la crise. Elle a été la première a alerter le gouvernement sur les dangers de la pandémie.

Izkia Siches, à l’allure simple et sérieuse, se fait connaître en 2017, lorsqu’elle devient à 31 ans la première femme présidente de l’Ordre des médecins du Chili. Cette médecin, fervent défenseur du service public, travaille dans un hôpital d’un quartier populaire de Santiago. Mais elle n’est pas originaire de la capitale chilienne : elle vient d’Arica, à l’extrême-nord du pays.

Très tôt, la jeune femme développe un sens du leadership. Lors de ses études à l’Université du Chili, elle est présidente du principal syndicat étudiant. Elle est encartée dans les jeunesses communistes mais elle n'incarne pas les leaders nationaux de ce mouvement.

En tant que présidente de l’Ordre des médecins, Izkia Siches incarne une institution respectée au Chili. Lorsque le coronavirus menace le monde, elle alerte le gouvernement à la télé, à la radio, sur Facebook ou Twitter. Elle est omniprésente.

Izkia Siches s’est "placé au centre du jeu grâce à des messages clés, simples et très forts", explique Gaspard Estrada directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences-Po. Elle s’oppose au gouvernement chilien qui, lui, relativise les actions du confinement. "En interpellant les pouvoirs publics, Izkia Siches est devenue la caisse de résonance d’un secteur de la société qui voyait le gouvernement pratiquer une sorte de déni."

Si le gouvernement est si peu écouté, c’est qu’avant de subir une crise sanitaire, le Chili était en train de traverser une grave crise institutionnelle. Pendant des semaines, les Chiliens sont descendus dans la rue pour protester, notamment contre le coût de la vie. Le président Pinera et son gouvernement ont perdu toute crédibilité. Un référendum pour modifier la Constitution doit se tenir le 26 avril, Izkia Siches milite pour son report car la situation sanitaire est trop risquée.

Si le visage ferme et rassurant d’Izkia Siches s’affiche sur tous les écrans chiliens, la chef de l’Ordre des médecins n’aime pas pour autant parler d’elle :

"Je suis la voix d’un travail plus grand. Seule, je ne suis pas si forte. Nous sommes une grande équipe, nous travaillons tous les jours et ce travail est plus grand que moi"