Pour ou contre le mariage pour tous ? Les Suisses répondront à cette question dans les urnes ce dimanche. La réforme doit permettre l’adoption pour les couples homosexuels et le don de sperme.

Une affiche de propagande électorale à Zweisimmen, le 12 septembre 2021 : "Des bébés sur commande ? Non au mariage et au don de sperme pour tous." © AFP / Fabrice Coffrini

Dimanche ne sera pas un jour anodin pour des milliers de Suisse. "Il y a une part d’inquiétude et d’anxiété" confie Matthias Erhardt, le vice-président du comité national "mariage civil pour toutes et tous". "Le soulagement sera pour le 26 septembre au soir" affirme-t-il. Cette réforme est attendue depuis huit ans, elle a été présentée la première fois en 2013 au Parlement. Adoptée en décembre dernier, des élus de droite ont protesté et réclamé un référendum. Si les Suisses se prononcent en faveur du mariage pour tous, les couples homosexuels auront les mêmes droits que les couples mariés. Les couples de femmes mariées auront accès au don de sperme. Les deux femmes seront reconnues comme mères dès la naissance. Les couples lesbiens auront aussi accès à la PMA, la procréation médicalement assistée.

Des affiches homophobes

Elles ont fleuri dans plusieurs villes suisses il y a moins d’un mois. Des affiches homophobes ont été placardés. On pouvait voir un bébé, une étiquette collée à l’oreille comme si c’était du bétail. Il est écrit : "Des bébés sur commande ? Non au mariage et au don de sperme pour tous."

Une seconde affiche montre un enfant triste : "Pourquoi je n'ai pas de papa avec qui jouer?". Une troisième a choqué de nombreux habitants. Elle montre une tête de zombie, censé représenter un père décédée. Elle a notamment été collée devant une école. "C’est extrêmement blessant. Ce qui fait le jeu de ces affiches, c’est clairement la peur. Ce sont des affiches qui marchent car le oui recule dans les sondages" constate Matthias Erhardt.

C’est quelque chose que je trouve dégoûtant et très désagréable, mais aussi inquiétant. Je connais des personnes choquées, blessées par ces affiches.

Le partenariat enregistré, "une discrimination"

Le pays a dépénalisé l’homosexualité en 1942, mais jusqu’en 1990, certaines polices locales disposaient encore de registre pour recenser les homosexuels.

Depuis 2007, les couples de femme et d’homme peuvent signer un partenariat enregistré pour faire reconnaître leur union. Il y en a 700 chaque année dans le pays. 11 500 couples ont officialisé leur union de cette manière entre 2007 et 2020. "C’est un parcours du combattant, le partenariat enregistré actuel c’est une union discriminatoire" témoigne Chatty, 51 ans. Cette genevoise a eu deux enfants, qu’elle a dû adopter quand elle a signé un partenariat enregistré avec sa compagne.

J’étais leur mère depuis le début, il n’y a jamais eu aucune question, pour eux, on n’est leur deux parents. Mon fils avait 14 ans quand on a commencé la procédure d’adoption, il était très en colère et ma fille 8 ans ne comprenait pas pourquoi je devais faire une procédure d’adoption pour que l’on soit légalement mère et fille.

Une affiche électorale pour la votation du 26 septembre en Suisse, à Lausanne. © AFP / Fabrice Coffrini

On estime qu’entre 6000 et 30 000 enfants vivent dans des familles arc-en-ciel, comme on les appelle en Suisse. Aujourd'hui, à la naissance d’un enfant, le bébé n’a qu’un parent légal et non pas deux. "Il faut attendre les un an de l’enfant pour lancer la procédure d’adoption, plus le temps de l’enquête. L’enfant a déjà trois ans parfois quand la procédure est terminée".

Avec cette votation, "la paperasse, les rencontres avec les assistantes sociales pour adopter" ce sera de l’histoire ancienne. La réforme prévoit de convertir, si les couples le souhaitent, leur partenariat enregistré en mariage.

Qui sont les opposants ?

L’une des figures des anti-mariage pour tous est Oskar Freysinger. L’ancien tribun nationaliste et populiste de l’UDC s’est relancé dans l’arène politique avec cette campagne. Plusieurs représentants de la droite suisse se sont rassemblés. Les arguments déclamés sont les mêmes qu’en France lors des débats en 2013 : "Un enfant a besoin d'avoir comme modèle parental un homme et une femme". Les opposants au mariage pour tous craignent que cette ouverture ne soit qu'une première étape avant la légalisation de la gestation pour autrui. Mais la GPA ou le don d’ovule reste interdit. Les couples d’hommes ne pourront pas non plus avoir recours à une mère porteuse.

Un sondage réalisé début septembre pour la RTS révèle que 63% des suisses sont en faveur du mariage pour tous, quand 35% se disent contre, c’est six points de plus en un mois, sans doute l’effet de la campagne d’affichage. "Nous voulons thématiser la mort rituelle de la figure paternelle, qui disparaîtra du Droit civil en cas de oui" explique l’opposant Oskar Freysinger au journal 20 Minutes. 29 pays reconnaissent le mariage pour les personnes de même sexe. Les Pays-Bas a été la première nation à adopter la mesure en 2001. S’en ai suivi l’Espagne, la Canada, et l’Afrique du Sud mais aussi des états américains. En revanche, l’Italie et la Grèce sont en retard.