INFORMATION FRANCE INTER - Le gouvernement veut lancer en 2020 un "parcours 1000 jours", pour guider les futurs parents dès le quatrième mois de grossesse et jusqu'aux deux ans de l'enfant. D'après nos informations, c'est le pédopsychiatre Boris Cyrulnik qui doit présider ce groupe d'une vingtaine d'experts.

Boris Cyrulnik sera président du comité qui doit être prochainement mis en place pour définir le contenu du "parcours 1000 jours". © Radio France / Capture d'écran

Il a été choisi par l'Élysée pour diriger un comité sur la petite enfance. Boris Cyrulnik, 82 ans, est un neuropsychiatre de renom, connu pour avoir développé le concept de la résilience ; la reconstruction après un traumatisme. Son dernier livre, "La nuit, j'écrirai des soleils", paru en avril 2019, évoque le lien entre l'orphelinage et la créativité.

Plusieurs fois invité sur France Inter, Boris Cyrulnik a également fondé, en 2013, l'IPE, l'Institut Petite Enfance, qui a déjà collaboré notamment avec l'Éducation nationale. Aujourd'hui, il dirige à Toulon un diplôme universitaire sur '"l'attachement et les systèmes familiaux". On y étudie entre autres les interactions entre la mère et l'enfant, le développement de la communication et les liens familiaux. Or, c'est tout le sujet de ce "parcours 1000 jours".

En quoi consiste le "parcours 1000 jours" ?

Le "parcours 1000 jours" est un concept médical, développé en 2011 par l'OMS. Il désigne la période entre le quatrième mois de grossesse et les deux ans de l'enfant, là où tout se joue pour le développement futur de l'individu, selon plusieurs experts. "Tout se joue in utero et beaucoup de problèmes peuvent être évités avec une bonne prise en charge de la grossesse", explique la gynécologue-obstétricienne Alexandra Benachi, qui fera également partie du comité (son interview complète est à lire dans cet article). "On sait que la programmation de pathologies comme le diabète, l'obésité, certaines maladies cardiovasculaires et allergies, se fait dès les 1000 premiers jours de l'enfant. Le bien-être et le confort de la mère jouent également un rôle majeur que l'on a beaucoup sous-estimé. Tout est lié."

En pratique, le "parcours 1000 jours" sera une sorte de guide, avec des conseils et des services proposés à tous les futurs parents, comme par exemple des entretiens médicaux pour faire régulièrement le point avant et après la naissance. Le gouvernement s'est en effet rendu compte quebeaucoup de futurs parents étaient parfois perdus et ne savaient pas toujours où chercher l'information. Entre Internet et les différents organismes (mairies, CAF, associations, crèches...), le message est parfois brouillé, et les offres de services manquent de lisibilité. L'objectif est donc de regrouper toutes les bonnes pratiques et de proposer un consensus scientifique qui servirait de référentiel pour le développement de l'enfant.

À partir de cette semaine et pendant plusieurs mois, le comité présidé par Boris Cyrulnik va réunir 18 experts, médecins et professionnels de la petite enfance, pour élaborer ce parcours. En parallèle, le secrétaire d'État à la protection de l'enfance Adrien Taquet va entamer un "tour de France" pour rencontrer "1000 parents" et nourrir le contenu du "parcours 1000 jours".