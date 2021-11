Lucas, 11 ans, pose cette question dans "Les p'tits bateaux". L'occasion pour Luc Brami, Directeur Général de Global Hygiène, entreprise qui fabrique des papiers à usage unique à base de ouate, de lui répondre.

Le papier toilette recyclé, fait à base de vieux papiers, a eu plusieurs vie avant de finir en rouleaux. © Getty

Le papier toilette recyclé, Luc Brami en connaît un rayon. Plus précisément, la question exacte de Lucas lors de l'émission était : "Comment on recycle le papier toilette, pour fabriquer le papier toilette recyclé ?" Pour la première partie de la question, difficile d'y répondre... Étant donné la durée de vie très courte d'une feuille de papier toilette. Impossible donc, de recycler directement les feuilles de papier toilette selon le spécialiste.

En revanche, pour répondre à Lucas, il est tout à fait possible de faire du papier toilette à partir de vieux papiers. Le processus de fabrication semble être à première vue assez simple :

"On utilise des vieux papiers, ceux qui sont mis dans les poubelles de recyclage pour faire autant du papier toilette que du papier d'écriture ou des cartons. C'est ce papier-là qui est utilisé. Comment fait-on ? On met tout ça à nouveau dans de l'eau qu'on touille. Et puis, petit à petit, on retrouve l'équivalent de la pâte à papier" rappelle Luc Brami.

Mais la fabrication ne s'arrête pas là. À l'eau, est ajouté un traitement, puis la pâte est ensuite mixée. "On a un certain nombre de machines qui permettent de revenir à la fibre du papier. Ensuite on peut reprendre le process qu'on utilise avec la fibre qu'on appelle "pure pâte neuve"."

Le sacro-saint papier toilette blanc, encore immaculé

Reste à enlever la couleur des vieux papiers d'origine. Pas question de se retrouver avec du papier toilette vert, jaune ou encore violet. L'arc-en-ciel, dans l'imaginaire collectif, est banni des cabinets. Le papier toilette blanc, pur, et surtout doux et soyeux reste privilégié. Cette technique de décoloration a un nom qui lui est propre : le désancrage.

Finalement, il vaudrait mieux accepter qu'un papier soit de la couleur d'un vieux papier. Autant un peu gris, un peu marron, ce serait logique.

Pour le spécialiste, le désancrage serait presque une étape à oublier. Mais l'importance que l'on accorde à la blancheur des précieuses feuilles molletonnées est encore trop tenace. "C'est une partie du process qui est assez difficile. Et c'est aussi une partie qui se justifie d'autant moins que c'est juste pour être blanc alors que finalement, il vaudrait mieux accepter qu'un papier soit de la couleur d'un vieux papier. Autant un peu gris, un peu marron, ce serait logique."

"Le plus important dans un papier toilette, c'est clairement la douceur"

D'après Luc Brami, le papier toilette recyclé qui servira à essuyer les illustres séants a eu plusieurs vies. C'est un peu le roi de la seconde main version papier : feuilles de maladie de la sécu, magazines, publicités, jusqu'aux copies de bac, on s'essuie... "avec la vie des gens".

Et au niveau de l'impact écologique, il reste préférable de privilégier le papier toilette recyclé (qui n'est certes pas toujours agréable et un peu plus cher), au papier non recyclé, dont la matière première, est directement les arbres.

"Ces deux ressources ont des prix très différents parce que ce n'est pas du tout la même logique pour les obtenir. La pâte à papier vierge suppose qu'on doive couper un arbre. Et puis, il y a tout un process industriel qui vient derrière. En revanche, grosso modo, faire un papier recyclé, c'est à peu près deux fois la quantité d'énergie nécessaire pour faire la même chose en pure pâte."

Alors la prochaine fois que vous hésiterez devant le rayon papier toilette, même avec un écart de quelques centimes, optez pour le papier hygiénique recyclé.

ALLER PLUS LOIN :

Pour en savoir plus sur la fabrication du papier toilette et essui-tout :