"Une histoire et Oli" est une série de podcasts originaux créée par France Inter : des contes pour enfants, à partir de 4 ans, imaginés et racontés par de grands auteurs français. Cette série est désormais une collection d’albums jeunesse avec des illustrateurs talentueux aux univers singuliers.

Découvrez de nouveaux OLI à lire © Radio France

Le loup qui préférait les carottes

Un conte d’Aurélie Valognes, illustré par Philippe Jalbert

C’est l’histoire de Petit Loup qui pinaille sur le lapin aux olives que lui a préparé Papa Loup parce que, tout simplement, il n’aime pas la viande. Mais dans la famille des loups, être végétarien, ça ne se fait pas ! Une nuit, alors que son ventre crie famine, il part discrètement dans la forêt à la recherche de baies et de fruits. Il y croise par hasard Petit Lapin qui, après avoir eu bien peur de se faire dévorer, le conduit à un potager rempli de carottes...

Aurélie Valognes est l’une des écrivaines contemporaines françaises les plus populaires. Ses livres Minute, papillon !, Au petit bonheur la chance !, La cerise sur le gâteau sont tous des best-sellers, lus partout dans le monde.

Le renard et le poulailler

Un conte de Guillaume Meurice, illustré Aurore Damant

Il était une fois trois poules, Josette, Colette et Bernadette, qui habitaient un joli poulailler et aimaient se réunir chaque jour pour caqueter à loisir, parler littérature ou philosophie... Un jour, un renard vint frapper à leur porte et leur demande de le laisser entrer dans le poulailler, prétextant qu’il les avaient entendues discuter de liberté et qu’il aimerait prendre part à la conversation. Devant leur méfiance, le renard déploie toutes les ruses et les arguments pour se faire accepter par les trois poules... mais n’entre pas dans le poulailler qui veut !

Guillaume Meurice est humoriste, notamment connu pour sa chronique "Le moment Meurice" dans l’émission de France Inter "Par Jupiter !", il est aussi l’auteur du roman Cosme.

Ces deux albums co-édités par France Inter et Michel Lafon seront disponibles le 12 novembre. Ils rejoignent ainsi les contes de Leïla Slimani et François Morel.

Reiko et l’Ourson

Un conte de Leïla Slimani, illustré par Charles Dutertre

Vivant sur une île lointaine où la vie est rude, les parents du jeune Reiko ont décidé d’aller sur le continent pour trouver du travail et ils confient leur fils à leurs voisins, Romi et Maya. Mais ce sont des gens cruels qui empêchent Reiko d’aller à l’école et le font travailler durement. Un jour, alors qu’ils obligent Reiko à les suivre dans une opération de braconnage, celui-ci va les empêcher de chasser un énorme ours noir qui tenait dans ses bras un ourson...

Reiko et l’Ourson - Un conte de Leïla Slimani, illustré par Charles Dutertre © Radio France

Leïla Slimani est journaliste et écrivaine. Son second roman Chanson douce a reçu le prix Goncourt 2016.

Le téléphone du Père Noël

Un conte de François Morel, illustré par Lili la Baleine

Après avoir distribué tous ses cadeaux pendant la nuit de Noël, le Père Noël n’a plus grand-chose à faire et, à vrai dire, il s’ennuie avec la Mère Noël qui s’est mise à la méditation. Et s’il se servait de son nouveau téléphone portable pour appeler... pour appeler qui d’ailleurs ? Et qui connaît le 06 du Père Noël ? Et puis, pour pouvoir téléphoner à quelqu’un, encore faut-il avoir du réseau... Pas facile d’être un Père Noël connecté !

Le téléphone du Père Noël - Un conte de François Morel, illustré par Lili la Baleine © Radio France

François Morel est comédien, chanteur et chroniqueur sur France Inter. Il est l’auteur de Les bonnes résolutions du Père Noël, un des premiers titres de la collection "Une histoire et... Oli" paru en 2019.

► Le site des éditions Radio France

