On a pensé aux plus jeunes : dès 5-7 ans, faites écouter à vos loupiots notre sélection de podcasts jeunesse. De quoi rêver, s'aventurer et s'échapper, et imaginer de belles aventures sans quitter la maison.

OLI, des histoires du soir pour les petits

L'autrice de Pomme, Verte et Mauve, a imaginé spécialement pour les plus jeunes de nos auditeurs un conte qui fleure l'été, les projets, les cabanes dans les arbres et les vacances chez les grands-parents.

🎧 ÉCOUTER | La cabane de Marie Desplechin

Les adultes connaissent la trilogie Les yeux jaunes des crocodiles, La valse lente des tortues et _Les écureuils de Central Park sont tristes le lund_i. Mais Katherine Pancol a aussi imaginé, cette fois pour les plus jeunes, l'histoire du lion qui se lamentait. L'occasion de découvrir comment l'animal est devenu le roi de la savane.

🎧 ÉCOUTER | Le lion qui se lamentait de Katherine Pancol

Elle a écrit plus d'une centaine de livres pour enfants : Suzie Morgenstern, qui met de la couleur et de la poésie dans la vie, nous lit l'histoire de Gabrielle. Une petite fille qui a perdu une dent, qui se demande si elle va toutes les perdre comme son papy, et ce qu'est cette étrange d'histoire de petite souris.

🎧 ÉCOUTER | La petite souris de nuit de Suzie Morgenstern

Quand on pense au Père Noël, on voit le sapin, les rennes, les cadeaux, le traineau, voire les lutins. Mais François Morel lui sait bien comment ça se passe, en vrai chez les Noël. Le Père Noël, une branche d'arbre, un téléphone qui ne capte plus, le Pape et la Mère Noël qui patiente... une histoire parfaite à écouter en attendant décembre.

🎧 ÉCOUTER | Le téléphone du Père Noël par François Morel

Tous les matins, il dit des bêtises pour nous faire rire à la radio. Daniel Morin cette fois-ci les dit pour nos loulous. Cela commence comme un conte de Perrault.... Une famille pauvre, qui vit dans une forêt glacée. Mais tout s'éclaire, quand un soir, le papa revient avec une grosse poule, bien grasse, bonne à manger sauf que c'était une poule spéciale.

Les Odyssées, l'Histoire pour les 7-12 ans

Imaginez.. La Vallée des Rois, une région très sèche qui longe le Nil tout au Sud de l'Egypte. Nous sommes au matin du 4 novembre 1922. Depuis cinq ans, l'archéologue Howard Carter est là, dans le sable et la poussière, à fouiller, persuadé que la Vallée des rois abrite de très grands secrets dont le très légendaire Toutânkhamon. Quand soudain...

Personne ne sait où se trouve la tombe du grand empereur Gengis Khan. A sa mort, en 1227, on l'a enterré dans un endroit secret. Percer cet incroyable mystère, c'est le rêve et la quête du professeur Pierre-Henri Giscard, archéologue. Persuadé que le tombeau se trouve près du Burkhan Khaldun, une montagne sacrée, au nord de la Mongolie, interdite d'accès aux étrangers depuis le Moyen-Age.

🎧 ÉCOUTER | La découverte du tombeau de Gengis Khan

"Houston, we have a problem" : cinq petits mots qui résument à eux seuls la mission Apollo 13. Trois astronautes partis pour marcher sur la Lune, mais rien ne fonctionne comme prévu. Stress, coups de théâtre, ingéniosité scientifique.... Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Haise finiront par revenir sur Terre sans dommage, mais sans avoir foulé le sol lunaire. Récit de cette incroyable mission spatiale.

Ah en ce moment, on aimerait bien se prélasser sur une île de sable blanc à écouter le sac et le ressac de la mer. Mais pour Robin Crusoé, l'île n'était pas si idyllique. Vivre 28 ans, seul, perdu au milieu de l'océan, sur une île perdue ? Brrrr, il vaut mieux rester au chaud, et vivre cette histoire en écoutant les trois Odyssées qui lui sont consacrée.

Avant de recevoir le Prix Nobel de Chimie, il lui en aura fallu de la ténacité, du courage et de la force ! Marie Curie est née en Pologne alors en partie sous le contrôle de la Russie. L'Université de Varsovie n'accepte pas les femmes. Marie ne se laisse pas abattre : elle décide de braver l'interdit et suit les cours de l'"Université volante", une organisation secrète qui permet aux femmes de s'instruire. La suite, découvrez-la dans les trois épisodes des Odyssées.

OLMA, le podcast scientifique pour les plus jeunes

Que connaissons-nous des planètes qui nous entourent ? Quand et comment sont-elles apparues ? Après des siècles d'observation à l’œil nu, on utilise aujourd’hui des sondes spatiales et des télescopes… et on en sait beaucoup plus sur notre système solaire. L'astrophysicien François Forget nous explique tout dans cet épisode d'OLMA, à écouter les yeux au ciel.

🎧 ÉCOUTER | Le système solaire

Pourquoi le soleil chauffe ? Et brille ? Est-ce qu'à force de briller, il finira par s'éteindre ? Pourquoi il est si important dans nos vies, alors que c'est une étoile "banale", ni la plus grosse, ni la plus petite des 150 milliards d'étoiles que compte notre galaxie ? Roland Lehoucq est astrophysicien au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. Et il nous explique tout, sous un ciel d'aurore boréale.

🎧 ÉCOUTER | Le soleil

E=mc2. D'accord. Mais ça signifie quoi ? Qu’est-ce que c’est exactement que la théorie de la relativité ? Est-ce qu’Albert Einstein aimait les sciences quand il était petit ? Mathieu Vidard et Philippine ont posé toutes ces questions au physicien Etienne Klein.

🎧 ÉCOUTER | Qui était Albert Einstein ?

La lave et le magma c’est la même chose ? Et comment est-ce qu’ils se forment, les volcans ? Que ressent-on la première fois que l’on grimpe à son sommet ? Y a-t-il des volcans partout sur la planète ? Arrrg... on a tellement de questions ! Mais grâce à Mathieu Vidard, le volcanologue Patrick Allard y répond dans cet épisode d'OLMA.

🎧 ÉCOUTER | Les volcans

Peuplée de mammifères, de baleines, de dauphins, de plus de 1000 espèces de poissons, de récifs coralliens... la Méditerranée abrite une vie incroyable, même si elle subit aujourd’hui les effets de la pollution et du dérèglement climatique. Visite guidée avec Mathieu Vidard et le plongeur biologiste Laurent Ballesta.