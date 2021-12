Qu'est-ce qu'une idée? Comment survient-elle ? L'auteur de livres pour enfants Hervé Tullet commente avec Zoé Varier, les pages de son dernier ouvrage "Une idée".

Hervé Tullet est un auteur de livres pour enfants © © Pittsburgh Children's Museum

"Danse", "Regarde" et dernièrement "Une idée"... Depuis une trentaine d'années, Hervé Tullet écrit des livres très colorés pour les enfants, parfois traduits en 42 langues. Dans ces véritables œuvres visuelles, il les invite à découvrir lignes, points et formes. Quand il n'écrit pas, il anime des ateliers créatifs dans des bibliothèques, des écoles, des centres d'art et des musées.

Dimanche 12 décembre Hervé Tullet passe une heure avec Zoé Varier pour Une journée particulière. Avant cela, Zoé s'est livrée avec lui à un exercice de style autour de son ouvrage Une idée. Zoé lit, Hervé commente :

Extraits de l’entretien

Et comment on fait, quand on a une idée ?

C’est important parce que, parfois, j’ai cru dans des ateliers que les enfants avaient tout : l’idée, le déroulé et qu’à un moment, finalement, ils ne faisaient rien. Il y a une méthode quand même. Quand il y a une idée, il faut savoir quoi en faire, c’est un peu comme un chou-fleur.

"Une idée" est le dernier livre d'Hervé Tullet / © Herve Tullet

Souvent, les idées sont pressées, elles sont un peu fouillis, elles bouillonnent, alors il faut se mettre au travail.

J’aime beaucoup parler du travail avec les enfants et je vois bien que les enfants, dans certaines circonstances, s’organisent en travail. On arrive, rien n'est prêt et hop, là il faut des feuilles. Hop, on en voit qu'ils vont chercher des feuilles. On s’organise.

Je pense que les enfants adorent ça, qu’ils ont besoin de prendre les choses par eux-mêmes aussi, au lieu de nous regarder faire.

Et on sait tout de suite qu’elle est bonne, parce que dans une bonne idée, il y a toujours un brin de folie.

Oui, ça c’est vrai parce qu’une bonne idée ça n’existe pas. Donc, si on la fait naître, c’est qu’elle n’existe pas. Donc il y a quand même une folie pour que les autres la comprennent. Normalement, on n’est pas sûrs. On appuie sur un point, il va y avoir un deuxième point, on ne sait pas si ça va marcher ou pas.

"Une idée" est le dernier livre d'Hervé Tullet / © Herve Tullet

À quoi ça sert de trouver une idée ?

À s’amuser. À changer le monde. J'y crois.

