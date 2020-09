La voracité du loup est-elle le signe d'un désir ? La couleur rouge du chaperon celle de la tentation de l’amour ? Entre avertissement moral et représentation de nos fantasmes, le conte invite à de multiples lectures, dont le plaisir n’est jamais absent.

Le petit chaperon rouge © Getty / Universal history

Si Le petit chaperon rouge est LE conte plébiscité par les enfants, c’est parce qu’il raconte le passage d’un monde à l’autre. Marie-Rose Moro (pédopsychiatre) et Bernadette Bricout (spécialiste des contes) invitées de Barbatruc , le nouveau rendez-vous de Dorothée Barba, décryptent pour nous cet incontournable de la littérature jeunesse.

Sous leur apparente simplicité les contes sont d’une épaisseur insoupçonnée ! On y trouve des choses terribles, ils nous aident à grandir, à comprendre des énigmes, et même à soigner. M. R. Moro

Métaphores du désir : de l’ogre au loup en passant par le moulin…

Du loup couvert de poils bruns à l’ogre insatiable, les contes ne manquent pas de figures inquiétantes qui traduisent la peur et l’intérêt pour la sexualité. Mais il est d’autres symboles plus discrets comme l’innocent "moulin" métaphore d’une sexualité joyeuse…

Partant du récit du Petit chaperon rouge par Charles Perrault, la spécialiste des contes Bernadette Bricout regarde à la loupe le texte et décrypte ses sous-entendus. "Aller du monde de la mère à celui de la grand-mère, c’est opérer une remontée vers l’origine." Il s’agit d’un parcours féminin à haute teneur symbolique, puisque "la maison de la grand-mère est située par-delà le moulin et le moulin dans les sociétés traditionnelles c’est le lieu de la sexualité joyeuse" . Savez-vous ce qu’il faut faire si l’on ne veut pas avoir d’enfant ? (disait-on dans des sociétés qui ne connaissaient pas la contraception) il faut faire comme le meunier : décharger ses sacs avant d’entrer dans le moulin…

Le petit chaperon rouge fait une mauvaise rencontre... © Getty / Picture alliance

Un conte d’avertissement destiné aux petites filles

S’émanciper c’est prendre des risques et la transgression apparaît plus dangereuse pour les filles, les contes classiques sont tout de même très genrés. M.R. Moro

Dans ce conte on va d’un endroit à un autre, on s’égare, on batifole, on transgresse, on s’affranchit du joug familial… "C’est un apprentissage de la liberté et de l’autre" nous dit Bernadette Bricout. "L’histoire s’achève dans le mi-temps du lit avec la découverte du corps du loup que l’on va nommer. Le loup a : "de grands bras, de grandes jambes… une grande bouche… pour mieux te manger !… » "ce qui évidemment fait question". "Aujourd’hui, on a tendance à interpréter le loup comme un prédateur pédophile, ce qu’il n’est pas chez Perrault. Cependant c’est un des visages possibles de notre loup" précise la spécialiste.

Les contes ne se résument pas à un trait de moralité, ils sont bien plus riches et ambiguës qu’il n’y parait. Les enfants reçoivent de manière très active leur polysémie. "Tout leur est bénéfique : la part de réalité, d’avertissement, et celle des fantasmes" explique la pédopsychiatre Marie-Rose Moro.

Le pédopsychiatre Bruno Bettelheim soulignait l’importance et le bénéfice des contes et dans son essai Psychanalyse des contes de fée (1976). Le conte et son imagerie "aident l'enfant à parvenir à une conscience plus mûre, afin de mettre de l'ordre dans les pressions chaotiques de son inconscient ". Loin de terroriser son jeune auditoire, les figures de roi, de reines, de marâtres, d’ogres et de sorcières qui s’y déploient incarnent les images fantasmatiques des parents méchants et frustrants. Et la fin heureuse marque la perspective d’un bonheur possible, explique-t-il.

Revisitations et détournements

Le psychanalyste Eric Berne (fondateur de l’analyse transactionnelle) renverse quant à lui la lecture la plus commune du petit chaperon rouge en y voyant un complot féminin contre la figure masculine du loup. Il conclue sa lecture par un conseil adressé cette fois aux loups : "Mieux vaut ne pas s’aventurer seul dans la foret"

Les talentueux créateurs des Tex Avery s’étaient eux aussi attachés à revisiter ce classique de la littérature enfantine en explicitant son caractère sulfureux… non sans humour. On y voit, bien avant la vague Metoo, un chaperon rouge ultra sexy, mais capable d’envoyer balader le loup de manière assez musclée…

Sujets à de multiples détournements le conte inspire aussi bien les illustrateurs et les auteurs jeunesses que l’univers adulte. Dans la série The Deuce scénarisée par l’illustre David Simon (The Wire, Treme ) le personnage de Candy incarné par Maggie Gyllenhall quitte le trottoir pour le cinéma porno qui vit son âge d’or. Passée derrière la caméra, Candy imagine alors un scénario inspiré du Petit chaperon rouge, dans lequel le chaperon n’est plus la victime du loup mais une femme pleinement actrice de sa sexualité et libre de réaliser ses fantasmes.

