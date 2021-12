France Inter vous invite à glisser sous votre sapin virtuel une flopée de nouveaux épisodes de nos podcasts destinés aux enfants : Olma, les Odyssées, Bestioles et Oli. Et chaque mercredi du mois de décembre, des quiz et des cadeaux, bien réels à gagner !

Noël avant l'heure © Getty

Dans moins d'un mois… c’est Noël. Pour faire patienter les jeunes auditeurs et enchanter leur mois de décembre, France Inter lance l’opération "Noël avant l’heure" !

Petits et grands sont invités à écouter leurs podcasts préférés pour gagner des enceintes Merlin, des albums "Les Odyssées" de Laure Grandbesançon, des livres Oli… à glisser sous le sapin.

Olma

Olma entame cette deuxième saison avec cinq épisodes consacrés aux arbres et à la forêt tropicale :

Episode 1 : Opération Canopée

Mathieu, Olma et Philippine arrivent en République démocratique du Congo, où ils découvrent la forêt tropicale affaiblie par l’exploitation, la déforestation, le changement climatique... Leur mission : lutter contre ce qui menace la forêt et redonner vie à l’écosystème.

Episode 2 : Au cœur de la forêt du Congo , avec Patrick Blanc, botaniste

, avec Patrick Blanc, botaniste Episode 3 : La forêt et les hommes , avec Marie-Ange Ngo-Bieng, chercheuse en Écologie forestière de l'Unité de recherche Forêts & Sociétés.

, avec Marie-Ange Ngo-Bieng, chercheuse en Écologie forestière de l'Unité de recherche Forêts & Sociétés. Episode 4 : La vie d’un arbre , avec Catherine Lenne enseignante-chercheuse en Physiologie Végétale, à l'Université Clermont Auvergne à Clermont-Ferrand.

, avec Catherine Lenne enseignante-chercheuse en Physiologie Végétale, à l'Université Clermont Auvergne à Clermont-Ferrand. Episode 5 : Dans la peau de l’arbre, avec Catherine Lenne

► A découvrir le 1er décembre

Olma - Opération Canopée © Radio France / Julien Mougnon

Les Odyssées

Laure Grandbesançon nous entraine sur la trace de 4 nouveaux personnages au destin hors du commun

Frida Khalo

Molière (2 épisodes)

(2 épisodes) Sitting Bull

Lady Stanhope, l'amazone du Liban

► A découvrir le 8 décembre

Les Odyssées - générique © Radio France / Julien Mougnon

Bestioles

10 nouvelles bébêtes font leur entrée dans la collection : du saumon à l'hermine en passant par l'ornithorynque, le saumon ou le pou !

Le lépisme (Gwénael David) - La crise du logement

(Gwénael David) La crise du logement Le saumon (Thibault Marthi) - Le saumon, un sportif qui a bonne mémoire

(Thibault Marthi) - Le saumon, un sportif qui a bonne mémoire Le Grand Panda (Davy Mourier) - La puissance de la fainéantise

(Davy Mourier) - La puissance de la fainéantise Le pou (Isabelle Collombat) - Un tout petit monstre sacrément collant

(Isabelle Collombat) - Un tout petit monstre sacrément collant Le moineau (Joana Rzezak) - Le piaf et sa vie pas si ”en rose”

(Joana Rzezak) - Le piaf et sa vie pas si ”en rose” Le renne (Alice Butaud) - La renne de la nuit

(Alice Butaud) - La renne de la nuit L’escargot de Bourgogne (Alice Butaud) - Le rêve de l’escargot

(Alice Butaud) - Le rêve de l’escargot L’ornithorynque (Davy Mourier) - L’animal le plus zarbi d’Australie

(Davy Mourier) - L’animal le plus zarbi d’Australie Le lièvre (Gwénael David) - La hase de mars

(Gwénael David) - La hase de mars L’Hermine (Thibault Marthi) - L’hermine, la chasseuse chassée

► A découvrir le 15 décembre

Bestioles © Radio France / Julien Mougnon

OLI

5 nouvelles histoires pour les tous petits et en bonus 2 histoires que vous connaissez déjà, mais revisitées en version concert.

De la radio au concert, il n’y a qu’un pas, un pas de fourmi ! Oli en concert, ce sont deux histoires de Nina Bouraoui (Le Poisson d’argent) et Nicolas Mathieu (Kleber et le secret des parents), mises en musique par Thomas Enhco, compositeur et improvisateur de génie et interprétées par les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

► A découvrir le 22 décembre

