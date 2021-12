Dans la hotte de France Inter cette semaine : les aventures trépidantes de Molière, Sitting Bull, Frida Kahlo et Lady Stanhope. Un quiz pour s'amuser avec le podcast. Et des cadeaux à glisser sous le sapin. C'est Noël avant l'heure !

Depuis deux ans, Laure Grandbesançon plonge petits et grands dans les aventures de formidables héros et héroïnes de l’Histoire. À chaque épisode, elle nous entraîne dans de merveilleux voyages et nous raconte les coulisses des plus grandes légendes.

Avec ces nouveaux épisodes, on entend les pavés des rues de Paris sous les sabots des chevaux, le brouhaha du public avant le lever de rideau. Mais aussi l'odeur d'épices du bazar de Palmyre, la senteur des fleurs éclatantes dans les cheveux de Frida et le souffle du vent qui balaie la plaine au pied des Black Hills.

Molière, Lady Stanhope, Sitting Bull et Frida Kahlo : amusez-vous en famille avec ce quiz. 30 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et gagneront un des cadeaux proposés par "le coin des enfants".

Pssst les enfants... c'est facile : les réponses sont dans les nouveaux épisodes des Odyssées 😉

A vous de jouer !

Mais,

Ce n'est pas fini !

Noël avant l'heure continue 😉

Noël avant l'heure : toutes les infos

Le coin des enfants : des podcasts imaginés par France Inter et adaptés à l'âge des enfants. Un espace garanti sans publicité.

: des podcasts imaginés par France Inter et adaptés à l'âge des enfants. Un espace garanti sans publicité. Les lots : des enceintes Merlin, des livres des Odyssées et de OLI. A retrouver sur le site des éditions Radio France.

: des enceintes Merlin, des livres des Odyssées et de OLI. A retrouver sur le site des éditions Radio France. Rendez-vous : mercredi 15 décembre pour jouer avec Bestioles et un grand final le 22 décembre avec OLI.

Les Odyssées : aller plus loin

Le podcast Odyssées est à télécharger sur iTunes ou via RSS, et disponible sur l’application mobile de France Inter. Vous y trouverez toutes les aventures imaginées et contées par Laure Grandbesançon.

Retrouvez 12 histoires des Odyssées dans un magnifique livre illustré coédité par France Inter et Les Arènes".

Toutes les Odyssées de France Inter