Utilisés dans les philtres d'amour comme dans les remèdes, les ongles ont toujours eu des supposées vertus. Des croyances liées à sa composition, explique Sophie Goettmann, dermatologue et chirurgienne, spécialisée dans les pathologies de l’ongle. Elle répond à la question de Léonard dans "Les P"tits Bateaux".

Pourquoi il y a-t-il des ongles dans les recettes de sorcières ? © Getty

Aux côtés des champignons vénéneux et de la bave de crapaud, on retrouve souvent des ongles dans les recettes de sorcières. La présence de ce dernier ingrédient amuse, mais ne surprend pas Sophie Goettmann, dermatologue et chirurgienne, spécialisée dans les pathologies de l’ongle. La spécialiste répond à Léonard dans Les P'tits Bateaux : "les rognures [d'ongles] étaient réputées depuis toujours, pour avoir énormément de pouvoir".

Les "vertus thérapeutiques" de la poudre d'ongles

En élixir ou en philtre d'amour, les ongles étaient utilisés à toutes les sauces, notamment par les jeunes filles. Sophie Goettmann révèle qu'au Moyen-Âge, "les jeunes filles portaient les ongles de leurs amoureux au cou dans une amulette". Certaines s'en servaient également pour réaliser des "potions d'envoûtement".

Si vous voulez que votre prétendant tombe amoureux, vous faîtes de la poudre avec vos ongles et vous lui faîtes boire dans une boisson.

Mais si cette poudre entrait dans la composition de philtre d'amour, elle avait également des "vertus thérapeutiques". Les ongles aidaient à recouvrer la santé. En poudre, ils étaient utilisés pour "soigner les vomissements", cuisinés avec du sel et des pieds d'alouette, ils servaient à "calmer l'ivresse et les maux de tête", rapporte Sophie Goettmann. Dans les Vosges, pour soigner les rhumatismes, la spécialiste explique que les rognures d'ongles étaient enterrées dans une bouteille avec de l'urine.

Une composition mystérieuse

Pour Sophie Goettmann, cette aura autour des ongles réside notamment dans le fait que leur composition "a toujours eu un côté mystérieux". "Pendant très longtemps, on ne savait pas que les ongles étaient la couche cornée de la matrice de l'ongle", reconnaît-elle. Pour Jean Riolan, médecin du roi Henri IV, "les ongles n'appartenaient pas au corps". Un siècle plus tard, son fils pensera au contraire qu'ils ont une partie inerte "sans vie" et une partie "interne" qui les produit. La spécialiste rappelle alors que les ongles sont essentiellement constitués de corne et de kératine.

Il est d'ailleurs attribué à cette composition des supposées vertus aphrodisiaques. Une légende que le pangolin, recouvert d'écailles composées de kératine, paie aujourd'hui le prix fort. "On tue les pangolins pour prendre leur ongle qui recouvre leur corps et en faire des poudres aphrodisiaques", déplore Sophie Goettmann. En 2020, il était l'animal le plus braconné au monde.

Aller Plus Loin