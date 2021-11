Qui l'eut crû, le premier clown de cirque, à différencier du clown de théâtre, était français ! Un certain Jean-Baptiste Dubois, explique Pascal Jacob, auteur et collectionneur, spécialiste des arts du cirque et des zoos. Il répond à la question de Tom dans "Les P'tits Bateaux".

Le tout premier clown de cirque était français ! © Getty / Adam Hester

Qu'ils fassent rire ou pleurer, les clowns sont de fascinants personnages qui remontent… au XVIème siècle ! Les clowns n'ont plus de secrets pour Pascal Jacob, auteur et collectionneur, spécialiste des arts du cirque et des zoos. Le spécialiste répond d'abord à Tom, non sans un sourire, dans Les P'tits bateaux : "Pour moi, le premier clown, c'est le premier homme des cavernes qui a trébuché et qui a fait rire les autres et qui a recommencé le lendemain !"

Le clown de théâtre à différencier du clown de cirque

Le tout premier clown était anglais et vient de la scène élisabéthaine du XVIème siècle. "Clown" est bel et bien un mot anglais, mais c'est avant tout un personnage emblématique de théâtre à l'époque. Pascal Jacob le décrit comme tel : "C'est un personnage qui est un peu grotesque, avec des sabots et qui ne parle pas très bien." Il parle bien d'un clown de pantomime, de théâtre, à différencier du clown de cirque.

"C'est vraiment un personnage à caractère comique, il y en avait quelques-uns très célèbres. Mais ce ne sont pas des clowns de cirque, ce sont vraiment des clowns de théâtre". Le spécialiste voit les clowns de scène comme de "grands ancêtres" mais ne fait pas pour autant ressortir un nom en particulier.

Le premier clown de cirque quant à lui est inconnu au bataillon pour les Français de l'époque. Le clown Grimaldi, d'origine italienne, aurait volé la vedette à Jean-Baptiste Dubois, explique le spécialiste : "Nos amis anglo-saxons préfèrent Grimaldi, qui était d'origine italienne et a fait toute sa carrière en Angleterre. Il a été un héros". Ses souvenirs ont été écrits par Charles Dickens (himself). "C'est un grand personnage de la première moitié du XIXe siècle". Pas de place donc, pour un vulgaire clown français de pacotilles. Et pourtant…

Jean-Baptiste Dubois, premier homme à défiler sur la piste

Il s'avère que ce fameux clown Grimaldi était l'élève de Jean-Baptiste Dubois. Impossible que l'élève ne dépasse le maître. Pascal Jacob renchérit : "Il semblerait que Jean-Baptiste Dubois soit le premier à avoir été annoncé en tant que clown sur une affiche en Angleterre". C'est la première fois que l'on a utilisé ce terme pour identifier un personnage sur une piste.

Impossible de confondre Grimaldi avec notre Jean-Baptiste Dubois national, Grimaldi n'ayant "jamais vraiment fait de cirque, il a toujours été un clown de scène, un clown dans les théâtres qui étaient les scènes les plus populaires à l'époque." Aucun doute, Jean-Baptiste Dubois serait bien le premier clown de l'histoire du cirque.

