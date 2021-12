Testez vos connaissances et tentez de remporter des cadeaux à glisser sous le sapin.

Ecoutez nos podcast jeunesse, jouez et tentez de gagner des cadeaux © Getty

C'est déjà Noël avec OLMA, la série de podcasts produite par France Inter et la Cité des Sciences et de l’Industrie pour les 8-12 ans.

Depuis deux ans, Mathieu Vidard et sa fidèle chienne Philippine, arpentent la planète avec OLMA, la machine de la connaissance. Grâce à eux, la banquise, le vivant, l'espace et les fonds marins n'ont plus de secrets pour nos loupiots, qui apprennent et comprennent les sciences et le monde qui les entoure.

Nouvelle saison pour OLMA avec en ce 1er décembre la mise en ligne de cinq nouveaux épisodes, ludiques et savants, pour mettre la forêt tropicale à hauteur d'enfants.

Mathieu et Philippine se transforment en Père Noël & rennes 2.0 et proposent à vos enfants un Noël avant l'heure. Testez vos connaissances avec ce quiz, 30 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et gagneront un des cadeaux proposés par "le coin des enfants".

Pssst les enfants... c'est facile : toutes les réponses sont dans les nouveaux épisodes d'OLMA 😉

A vous de jouer !

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Mais,

Ce n'est pas fini !

Noël avant l'heure continue 😉

Noël avant l'heure : toutes les infos

Le coin des enfants : des podcasts imaginés par France Inter et adaptés à l'âge des enfants. Un espace garanti sans publicité.

: des podcasts imaginés par France Inter et adaptés à l'âge des enfants. Un espace garanti sans publicité. Les lots : des enceintes Merlin, des livres des Odyssées et de OLI. A retrouver sur le site des éditions Radio France.

: des enceintes Merlin, des livres des Odyssées et de OLI. A retrouver sur le site des éditions Radio France. Rendez-vous : mercredi 8 décembre pour jouer avec Les Odyssées, le 15 décembre pour jouer avec Bestioles et un grand final le 22 décembre avec OLI.

Olma, aller plus loin

Olma, un podcast original pour toute la famille de France Inter et la Cité des sciences et de l'industrie

Pour écouter tous les épisodes de cette série, mettez ce podcast en favori sur l’application Radio France, disponible sur iOS et Android, ou via le fil RSS