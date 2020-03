Retrouvez tous les podcasts "jeunesse" pour occuper vos enfants, vos ados sur France Inter

"Les Odyssées" par Laure Grandbesançon, "Les histoires d'Oli", la sélection de livres jeunesse avec "L'as-tu lu mon P'tit loup ?", toutes les questions des "P'tits bateaux"... Voici une série de podcasts sélectionnés sur mesure rien que pour vos enfants afin que le temps passe plus vite pour eux aussi.

"Les Odyssées" : au coeur de l'histoire !

Aux côtés de Laure Grandbesançon, replongez dans les aventures des plus grands personnages et évènements que l'Histoire ait jamais connus. En voilà quatre pour commencer :

Le mystère de l'homme au masque de fer

14 min Les Odyssées - La folle énigme de l'homme au masque de fer Par Laure Grandbesançon

Le règne de la plus grande reine qu'ait connu le Moyen Âge : Aliénor d'Aquitaine

18 min Les Odyssées : l’incroyable destin d’Aliénor d’Aquitaine Par Laure Grandbesançon

Devient un ou une pirate à l'image de Mary Read et Anne Bonny deux intrépides pirates et écume avec elle les Caraïbes

17 min Les Odyssées : Anne Bonny et Mary Read Par France Inter

Voyage au cœur de la Grèce antique pour retrouver Socrate, le premier philosophe de l'Histoire.

17 min Les Odyssées : Socrate, le premier philosophe grec Par Laure Grandbesançon

"L'as-tu lu mon p'tit loup ?" L'émission rien que pour les enfants !

Retrouvez tous les épisodes consacrés, chaque dimanche, au magazine hebdomadaire des livres pour enfants. Chaque semaine Denis Cheissoux présente deux ouvrages dédiée à la jeunesse et nouvellement parus comme ici :

"Si les poètes étaient moins bêtes" & "Super Potes" présentés aux enfants

4 min Deux livres : "Si les poètes étaient moins bêtes" & "Super Potes" présentés aux enfants Par Denis Cheissoux dans "L'as-tu lu mon P'tit loup ?"

"Les histoires d'Oli" : pour mieux endormir vos enfants

France Inter vous propose de nombreuses histoires du soir pour aider vos enfants à faire plein de beaux rêves. Voici un ensemble de contes qui s'adressent aux 5-7 ans, imaginés et racontés par toute une diversité d'auteurs.

Découvre quatre épisodes d'OLI :

"Le chat Pompelair et l'assiette magique" par Régis Jauffret

9 min Le chat Pompelair et l'assiette magique Par France Inter

"Le poisson d'argent" par Nina Bouraoui

12 min Le poisson d'argent Par France Inter

"Reiko et l'Ourson" par Leïla Slimani

9 min Reiko et l'Ourson Par France Inter

"Le renard et le poulailler" par Guillaume Meurice

10 min "Le renard et le poulailler" par Guillaume Meurice Par Guillaume Meurice

"Les P'tits Bateaux" : les questions culture sur tout ce qui vous passe par-dessus la tête, absolument tout !

Est-ce que l’étoile de mer se sert de ses bras pour manger ? (Jade) ; Y avait-il des femmes dans l’armée au temps de Jules César ? (Gabriel) ; si la Terre s’arrête de tourner, qu’est-ce qui se passe ? (Ruben) ; Depuis quand les femmes portent-elles des pantalons en France ? (Zoya ?) pour ne citer qu'elles...

L'émission culte qui permet aux enfants de poser toutes les questions possibles et imaginables qui leur passent par la tête, quelles qu'elles soient : pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais de questions bêtes ! Et aussi simples qu'elles peuvent être, ce sont souvent les plus passionnantes et les plus créatrices de savoirs. Chaque dimanche à 19h30, Noëlle Bréham est entourée de grand.e.s spécialistes historien.ne.s, sociologues, géographes, économistes qui répondent de la manière la plus claire et la plus ludique :

Voici ce qu'Adélaïde, Betty et Camille avaient posé comme questions : Pourquoi à l’époque c'était seulement les garçons qui avaient le droit d’aller à l’école ? Est-ce qu’on peut apprivoiser un loup ? Pourquoi Louis XIV ne se lavait-il jamais ?

24 min Pourquoi à l’époque seuls les garçons avaient le droit d’aller à l’école ? Est-ce qu’on peut apprivoiser un loup ? Pourquoi Louis XIV ne se lavait-il jamais ? Par Les 5 questions/réponses par Noëlle Breham

Interclass' : éduquer nos jeunes aux médias et à l'information

C'est entourées de professionnel.le.s volontaires de l'équipe de France Inter qu'Emmanuelle Daviet et Patricia Martin initient des collégiens et des lycéens aux reportages radiophoniques pour leur apprendre à mieux appréhender le monde l'information, et les réseaux sociaux.

"Paroles d'ados" : ils racontent leur expérience

Laure Grandbesançon propose de donner la parole à tous les adolescents soucieux de vouloir partager avec vous leurs itinéraires, leurs expériences, leurs combats, leurs idées, leurs engagements, leurs passions.

"La bibliothèque des ados" : la librairie des 11-17 ans

Vous êtes ado ? Vous avez, allez, entre 11 ans et 17 ans ? Retrouvez tous les livres que vous suggère Céline du Souich, le lundi matin :

"Le ciel et l'espace expliqués aux enfants" : toutes les questions que pose l'univers

Qu'est-ce qu'il y avait avant l'univers ? Comment celui-ci s'est-il formé ? Est-ce qu'il a fini de se former ? Le rôle des sondes et des robots que l'homme envoie dans l'espace. L'univers dans tous ses états !

Avec Gilles Halais aux côtés du journaliste scientifique, spécialiste de l'astronomie Serge Brunier qui répondait à toutes les curiosités posées par les enfants en la matière.

"Dis pourquoi ?" Apprendre à mieux connaitre sa famille : papa, maman, son frère, sa sœur, son école

Chaque semaine, Emmanuelle Daviet, journaliste spécialiste de l'éducation et coordinatrice du projet Interclass’ chez France Inter et la psychanalyste Claude Halmos répondaient aux questions posées par de nombreux enfants autour de la famille, les enfants, l'éducation et les inquiétudes qu'il avaient à ce sujet.

►►► Bac de français : révisez avec France Inter. Victor Hugo, Baudelaire, Marguerite Yourcenar, La Fontaine, Madame de la Fayette, Stendhal... Les douze écrivains au programme du bac de français ont fait l'objet d'émissions sur France Inter. En ces moments de confinement on vous aide à pallier l'absence de cours avec notre sélection 100% bac de français.

►►► Les clés du numérique. Une web-série pédagogique d’éducation au numérique pour éveiller un regard critique et une meilleure compréhension de notre consommation des écrans. Pensée pour un public jeune, elle propose un décryptage ludique de nos usages du numérique en 15 vidéos thématiques.