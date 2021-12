Près de 25% des abeilles ont été retrouvées mortes dans leurs ruches au printemps 2021. Selon la dernière étude de l'agence sanitaire Anses, cette mortalité hivernale s'explique par une combinaison de différents facteurs, dont l'usage des insecticides, nocifs depuis plusieurs années.

La mortalité des abeilles constatée au printemps 2021 a été plus importante cette année qu'en 2020 et 2019. © AFP / Image d'illustration

Pour cette enquête de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), les apiculteurs sont allés observer leurs ruches au printemps, lorsque les abeilles étaient prêtes à sortir. Et ils ont pu déclarer leurs pertes. Que ce soit en Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie ou dans les Alpes-Maritimes, les dégâts étaient importants : près de 25% de mortalité selon l'agence. Or, ce pourcentage était plus bas en 2019 et 2020 et il était légèrement plus haut, autour de 30%, en 2018.

Parmi les facteurs explicatifs, l'utilisation des insecticides apparaît clairement. Et même si certains produits, comme les néonicotinoïdes, ne sont plus utilisés par endroits, des traces de pesticides restent présentes plusieurs années dans les ruches, précise Gilles Salvat, directeur général délégué à l'ANSES : "Les cires, qui constituent les alvéoles, vont accumuler ces produits chimiques, et on peut même retrouver des produits qui ne sont plus utilisés depuis plus de vingt ans."

L'Anses demande une modification de la réglementation

Pourtant les conséquences de ces produits pour les abeilles sont désastreuses : "On sait que certains insecticides vont perturber le comportement des abeilles, qui deviennent plus fragiles, plus sensibles aux maladies, certaines auront du mal à trouver de la nourriture, d'autres sont désorientées, elles se perdent, et ne reviennent plus à la ruche, ce qui contribue à l'affaiblissement de cette même ruche", détaille-t-il.

Mais ce facteur n'est pas le seul problématique. Certaines méthodes agricoles, comme la monoculture, ne les aident pas. "Dans une région où il y a une monoculture de colza, quand il n'y a plus de colza, elles peuvent se trouver en manque de nourriture", précise Gilles Salvat. "La structure des paysages, les rotations de culture, le type d'alimentation auquel elles ont accès sont des facteurs très importants pour la bonne santé des abeilles", ajoute-t-il.

Face à ce déclin, l'Anses demande, avec l'EFSA, une modification de la réglementation européenne pour empêcher la mise sur le marché de produits trop perturbants pour les abeilles. Car si les colonies peuvent supporter un taux de mortalité de 10 à 20%, on a atteint la fourchette haute, et au-delà de 30%, la situation serait très préoccupante, à la fois pour les apiculteurs et pour la qualité de l'environnement. "La France importe déjà la majorité du miel qu'elle consomme", rappelle Gilles Salvat, "et un taux de mortalité de 30% [comme en 2018] serait le signe d'un environnement très dégradé".

Cette enquête sur la mortalité hivernale des abeilles est réalisée depuis quatre ans. Il faut attendre dix ans, selon l'Anses, pour avoir une courbe significative sur l'impact des insecticides.