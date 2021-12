Triste record : le 20 juin 2020, à Verkhoïansk en Sibérie Orientale, il a bel et bien fait 38° C. Ce record de chaleur pour la région vient d'être homologué par l'ONU. Il s'agit d'un énième "signal d'alarme sur les changements subis par notre climat", explique l'organisation.

Le réchauffement climatique est tel que la pluie remplace progressivement la neige dans la région © AFP / MARC GARANGER

C'est désormais un grand classique chaque été : l'annonce toujours inquiétante des records de températures dans des endroits censés représenter la rudesse du froid, la neige, ou encore les icebergs. Et c'est maintenant officiel, homologué par l'ONU : le 20 juin 2020, l'Arctique a connu son record de température à 38° C. Ce pic a été enregistré dans la ville russe de Verkhoïansk, habituellement réputée pour être l'un des lieux les plus froids de la planète en hiver.

Pour l'ONU, il s'agit d'un nouveau "signal d'alarme" qui atteste du changement climatique. "Ce nouveau record arctique fait partie de ces observations rapportées aux archives des extrêmes météorologiques et climatiques de l'OMM, une agence de l'ONU, qui sonne l'alarme sur les changements subis par notre climat", explique Petteri Taalas, le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale. La région a des particularités qui font qu'elle nécessite une surveillance "en permanence".

Une région en plein chamboulement

Verkhoïansk, petite ville isolée du nord-est de la Sibérie, à plus de 4.600 km de Moscou, est un lieu particulièrement surveillé par les spécialistes depuis la fin du 19ème siècle. La région connaît de très grandes amplitudes thermiques sur une même année, avec des hivers très froids et des étés très chauds. La température la plus basse là-bas, -67,7° C a été enregistrée en 1892. Avant 2020, la température la plus haute enregistrée à Verkhoïansk était de 37,3° C et remontait à 1988.

De façon plus générale, c'est tout l'Arctique qui est en plein chamboulement. Dans une étude publiée fin novembre dans Nature Communications, des scientifiques expliquent que le réchauffement de la région a pour effet non seulement un recul de la banquise, mais aussi une augmentation de l'humidité dans l'air, ce qui aura pour conséquence un remplacement progressif et beaucoup plus rapide que prévu des chutes de neige par des chutes de pluie.

D'autres records inquiétants

Cet été, l'OMM a validé un autre record, mais qui concerne l'Antarctique : sur ce continent, la température la plus haute est depuis le 6 février 2020 de 18,3° C. Ses responsables expliquaient alors que la "péninsule antarctique est l’une des régions de la planète qui se réchauffent le plus rapidement", avec une hausse de "quasiment 3 degrés durant ces cinquante dernières années".

Ces mêmes experts vont maintenant vérifier un autre record de température, potentiellement atteint en 2020 et 2021 : 54,4° C. Cette donnée a été enregistrée aux Etats-Unis, dans cet endroit de Californie surnommé à juste titre la "Vallée de la mort". Le record de chaleur européen datant du 11 août 2021 est aussi en attente d'homologation : 48,8° C en Sicile.