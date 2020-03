Le logement est l’une des sources les plus polluantes. En Ile-de-France par exemple, c’est la première source de gaz à effet de serre. Mais des alternatives existent. Rencontre avec ceux qui ont choisi un habitat plus durable et ont trouvé des solutions étonnantes pour réduire leur bilan énergétique.

Avec du chanvre et de la chaux, Evelyne Adam a construit une maison 100% naturelle : une "kerterre" © Radio France / Antoine Ly

Episode 1 - Vivre dans un bus scolaire

Stéphanie et Arnaud ont quatre enfants, âgés de 3 à 11 ans. Il y a trois ans, ils ont troqué leur maison de 150 mètres carrés contre… un bus scolaire !

Stéphanie et Arnaud ont choisi d'emménager avec leurs enfants dans un bus scolaire © Radio France / Antoine Ly

Grâce à des matériaux récupérés, ils l'ont complètement réaménagé pour le rendre le plus écologique possible. Au bout du compte, cette maison itinérante leur a coûté 23 000 euros.

Chaque espace du bus est optimisé ! © Radio France / Antoine Ly

Cette famille de six personnes et leur deux chats prennent la route au gré de leurs envies. Dès qu’ils ont un coup de cœur pour un endroit, ils peuvent y rester plusieurs semaines.

Dans leur maison itinérante, cette famille vit dans une nouvelle harmonie. © Radio France / Antoine Ly

En ce moment, ils se sont arrêtés le long d’une forêt près de Poitiers. C’est là qu'Antoine Ly les a rencontrés, à l’heure du déjeuner