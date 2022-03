Vrai ou faux ? "Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, on a utilisé "de plus ne plus de pesticides", affirme Yannick Jadot. En l'état actuel des publications de données sur les ventes et l'usage des pesticides, seul un bilan de mi-mandat est possible. Et, pour l'instant, il donne tort au candidat écologiste.

il y a fort à parier qu'on enregistre un rebond de l'utilisation des pesticides © AFP / Jean-Philippe Delobelle / Biosphoto

L'enjeu de la souveraineté alimentaire et agricole est au cœur du débat. Invité de France Inter ce mardi, le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot a évoqué cette question en pleine crise ukrainienne. L'éventuelle augmentation des productions agricoles en France, pour faire face à la crise provoquée par la guerre en Ukraine, pose la question de l'usage des pesticides.

L'écologiste dénonce le "modèle agricole" à la mode "robotique et génétique" défendu selon lui par le président sortant et estime que "sous le quinquennat Macron, on a utilisé de plus en plus de pesticides (...) On n'a jamais utilisé autant de pesticides". Vrai ou faux ? Pour l'instant, les données publiques tendent à lui donner raison, mais il n'est pas encore possible de faire un bilan complet du quinquennat.

Des données encore partielles sur le quinquennat

Pour faire un bilan des cinq années d'Emmanuel Macron en matière de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, il faudrait disposer des données sur ses cinq ans d'exercice. Or, ce n'est pas le cas en raison d'un décalage entre la récupération des données, leur compilation, et leur publication. A ce jour, les dernières disponibles ne sont que partielles et concernent l'année 2020. Un bilan des politiques d'Emmanuel Macron en la matière ne pourra être (quasi) complet qu'en 2023, une fois les données 2021 publiées (si l'on met de côté les quelques mois de 2022 en raison de la présidentielle).

Il faut aussi prendre en compte deux indicateurs : la "Quantité de substances actives" (QSA) qui correspond au volume de ventes annuelles de substances actives présentes dans les produits phytosanitaires, et le "Nombre de dose unité" (NODU), qui révèle le nombre de traitements appliqués à pleine dose sur une surface d’un hectare. Le premier est révélateur de la diffusion des pesticides dans les exploitations agricoles, le second de leur utilisation concrète, car les quantités achetées peuvent être utilisées ou stockées en fonction des besoins qui sont liés notamment au climat. Ces deux indicateurs sont issus du plan Ecophyto entré en vigueur en 2008.

Non, on a déjà utilisé plus de pesticides avant le quinquennat Macron

L'affirmation de Yannick Jadot est largement contestable dans la mesure où, selon les données de l'Union des industries de la protection des plantes (UIPP), en 1999, les quantités de pesticides vendues étaient d'environ 120 000 tonnes et les usages bien plus intensifs qu'aujourd'hui, bien qu'on ne puisse pas préciser les quantités vraiment répandues avant la mise en place du plan Ecophyto en 2008, révisé à deux reprises, avec pour objectif de réduire de 50% l'usage des pesticides de synthèse d'ici à 2025. En 2009, la QSA (hors produits utilisables en agriculture biologique et produits de biocontrôle) était déjà descendue à 55.577 tonnes.

Depuis 2009, les quantités de produits phytopharmaceutiques vendues en France sont restées relativement stables. Elles ont fluctué en fonction de deux critères que sont les aléas climatiques (qui ont un impact direct sur le besoin d'utiliser les produits) et les aléas socio-économiques, conjoncturels (qui ont un impact sur le besoin de stocker les produits). Ainsi, on peut constater qu'en 2014 les quantités vendues ont connu une augmentation, qui correspond à la décision du gouvernement d'élargir l'assiette de la redevance pour pollutions diffuses. Idem en 2018, à la veille de la hausse de la redevance sur les pollutions diffuses début 2019.

Une baisse des quantités vendues...

D'après les données enregistrées dans la Banque nationale des ventes - distributeurs (BNV-D), pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, la QSA était de 52 700 tonnes en 2017. Comme précisé juste avant, l'année 2018 a subi un "effet stock", avec une hausse de la QSA à 62 855 tonnes. Puis une baisse radicale à 35 729 tonnes, pour finalement remonter en 2020 à 44 036 tonnes. "On a pris la bonne direction, on a bien avancé", avait commenté en juillet 2021 Jean Castex à l'occasion de la publication des données 2020, bien qu'encore non définitives.

Toutefois, en faisant une moyenne triennale afin de prendre en compte les différents aléas et de lisser les résultats, on observe que la transition qui est en cours est beaucoup plus lente que ce que le gouvernement laisse entendre, avec une moyenne de QSA autour de 50 000 tonnes sur les dix dernières années mais en phase de diminution sur les trois premières années quinquennat. A ce jour, impossible de dire s'il s'agit d'une véritable transition ou seulement le creux d'une vague.

...Et une légère diminution des quantités utilisées

C'est l'autre indicateur qui vient tordre le cou à la communication gouvernementale, sans pour autant donner raison à Yannick Jadot : le NODU (usages agricoles). Entre l'année 2017 et 2018, on observe une hausse de l'indice de 23%. En revanche, il a chuté de 37% entre 2018 et 2019, malgré une année marquée par une augmentation des ventes de pesticides.

Lors de la présentation des résultats en juillet 2021, le ministère de l'Agriculture en tire ces conclusions : "La baisse du NODU 2019 peut s’expliquer par la consommation des stocks accumulés en 2018 ainsi que des conditions culturales généralement bonnes en 2019 qui ont limité le développement des maladies et des populations de ravageurs."

Une nouvelle fois, pour plus de pertinence, le calcul d'une moyenne triennale permet d'obtenir une vision plus claire de la situation. La baisse est toujours là mais est moins impressionnante. Le NODU 2017-2019 se rapproche de celui de 2012-2014.

Le NODU 2020 n'est pas encore connu, mais compte tenu de la QSA en hausse pour cette même année, il y a fort à parier qu'on enregistre un rebond de l'utilisation des pesticides.

La crise sanitaire et la guerre en Ukraine pourraient par ailleurs rapidement mettre à mal les objectifs fixés. Pas de quoi donner 100% raison toutefois à l'affirmation de Yannick Jadot sur l'augmentation de l'utilisation des produits phytosanitaires. Sa prise de parole permet en revanche de rappeler que l'objectif du plan Ecophyto de réduire de 50% l'usage des pesticides de synthèse d'ici à 2025 est très loin d'être atteint : en moyenne triennale, entre 2009-2011 et 2017-2019, le NODU a bondi d'environ 15 %.