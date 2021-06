Le Conseil d'État juge la chasse à glu illégale en France. Dans sa décision, la juridiction considère qu'elle est contraire au droit européen.

Lors d'une manifestation à Prades, à l'appel de la Fédération national des chasseurs. © Maxppp / Nicolas Parent

C'est une victoire pour les associations de protection de la nature. Dans une décision rendue publique ce lundi 28 juin, le Conseil d'État juge que la chasse à glu est illégale. Cette méthode de chasse est controversée. Le 17 mars, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait donné raison à l'association One Voice et à la Ligue française pour la protection des oiseaux (LPO) et remis en cause cette méthode qui n'est plus pratiquée qu'en France. Elle avait estimé que cette technique de piégeage cause un dommage "irrémédiable" à tous les oiseaux capturés. La Fédération nationale des chasseurs (FNC) réclamait son maintien.

"Le Conseil d’État observe que ni le Gouvernement, ni la fédération de chasseurs, n’ont apporté de preuves suffisantes permettant d’affirmer que la chasse à la glu ne conduit à ne capturer qu’en petite quantité des oiseaux appartenant à d’autres espèces que celles recherchées.

Il relève qu’on ne peut non plus affirmer que les oiseaux capturés accidentellement ne subiraient que des dommages négligeables, une fois relâchés et nettoyés, en particulier au niveau de leur plumage"

Une technique suspendue depuis un an

L'été dernier, Emmanuel Macron avait décidé de suspendre la chasse à glu pour les grives et les merles dans l'attente d'une décision. 40 000 oiseaux peuvent être chassés avec cette méthode en France. Elle consiste à piéger des oiseaux sur des tiges enduites de colle. Les oiseaux capturés sont ensuite enfermés dans des cages et permettent, grâce à leur chant, d'attirer d'autres oiseaux.