Entre la sécheresse et les invasions de criquets, ce petit pays de la Corne de l'Afrique souffre de plus en plus. Les habitants ne mangent pas à leur faim, et les enfants sont privés d'école, surtout les filles.

Un abri sous lequel vivent des réfugiés climatique au Somaliland © Radio France / Nathanaël Charbonnier

Pour les habitants du Somaliland, pas besoin de COP26 pour connaître les conséquences du dérèglement climatique. Ce petit pays indépendant de la Corne de l’Afrique est une région particulièrement touchée par le réchauffement climatique.

Dans ce coin perdu, l’eau se fait plus rare et la famine guette. À cela s'ajoute le fléau des criquets qui dévastent tout sur leur passage et qui obligent les gens à quitter leurs maisons. Les villageois de la commune de Suuq-Sade en plein cœur du Somaliland le racontent tous, les attaques de criquets dans les champs leur font peur. Cela a toujours existé mais désormais, c'est plus fréquent, c’est tous les ans :

Quand ils arrivent ils mangent tout, toute la nourriture du village. C'est comme un nuage d'insectes. Il y a tellement d'insectes qu'ils cachent le soleil et on ne peut plus voir la lumière.

Ces attaques viennent aggraver une situation déjà compliquée selon Abdurahman, responsable de l'ONG Care dans la région. "Le problème principal c’est que le climat change. On a de petites pluies et des sécheresse à répétition. Cela transforme la vie des éleveurs. Les gens ici dépendent de l’élevage et quand il n’y a pas de pluie et des sécheresses, ça tue l’élevage."

Plus de nourriture ni d'école

Des enfants dans un camp de réfugiés climatique du Somaliland © Radio France / Nathanaël Charbonnier

Dans la salle d’à côté, c’est maintenant au tour des femmes de raconter qu’avec les invasions de criquets à répétition et le manque d’eau, il n’y a plus aucune réserve et plus d’argent pour acheter de la nourriture. Conséquence, plus personne ne mange à sa faim.

Tout cela nous rend plus pauvre. La majorité des gens de ce village ne mange qu’une seule fois par jour, soit le petit-déjeuner, soit le déjeuner, soit le dîner.

Et signe que la situation ne s’arrange pas, nous sommes en novembre, un mois habituellement pluvieux or là, pas une goutte d’eau en vue. L'autre effet inattendu lié à ces crises qui s’enchaînent est l'abandon de l'éducation. Les familles n’ont plus les moyens d’envoyer tous leurs enfants à l’école.

On n'a plus assez d'argent pour payer les frais de scolarité, 10 dollars par mois environ par élève. Quand il faut choisir, ce sont les petites filles qui sont privées en priorité d’éducation et qui du coup se retrouvent dans les champs pour travailler avec leurs mères.

Une salle de classe au Somaliland, certains parents n'arrivent plus à payer l'école à cause de la sécheresse © Radio France / Nathanaël Charbonnier

Les femmes et les petites filles pénalisées encore et toujours plus car le manque de précipitations les oblige à marcher de plus en plus loin pour trouver de l’eau potable.