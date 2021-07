Depuis plusieurs jours, le fleuve Paraná a des allures de désert. Il a atteint son plus bas niveau depuis 1944 et la situation devrait continuer à s'aggraver.

Déjà lors de l'été 2020, le fleuve Parana s'était réduit à cause de la sécheresse. © AFP / Marcelo Manera

Imaginez marcher dans le lit du Rhône, ou de la Loire, vidé de son eau. C’est ce que l’on peut vivre en Argentine depuis plusieurs semaines. Deuxième plus grand fleuve d’Amérique latine, derrière l’Amazone, ;le Paraná est asséché par endroit ; du jamais vu 77 ans. Des bateaux reposent sur le sol. Des promeneurs traversent d’une île à l'autre. Le Paraná se forme dans le sud du Brésil, pour se jeter dans l’Atlantique Sud. C’est l’un des principaux affluents du Río de la Plata. Sur Twitter, des habitants partagent des vues satellites et montrent à quel point le fleuve s’est réduit, pour devenir, par endroit un simple fil d’eau.

Une sécheresse au moins jusqu'à la fin de l'année

Le Paraná est une artère économique en Argentine. 80% des exportations agricoles argentines transitent sur le fleuve vers l'Atlantique, notamment grâce au port de Rosario. C’est aussi une source d’eau potable pour les habitants. Plus de 3 000 familles de pêcheurs vivent grâce à ce fleuve. Par manque d'eau et donc d'oxygène, les poissons meurent. D’après la Bourse de Rosario, relayée par plusieurs médias argentins, le faible niveau du fleuve va ralentir les exportations de céréales, et générer 315 millions de dollars de perte d’ici la fin de l’année. D’autant que les projections sont pessimistes et le phénomène, commencé il y a 780 jours et qui s’est accentuée en 2020 et 2021, pourrait encore se prolonger jusqu’à l’année prochaine.

Pour Rafael Colombo, membre de l'Association argentine des avocats de l'environnement, il s'agit "d'un holocauste environnemental où les conséquences d'un modèle économique productif qui aggrave la désertification des écosystèmes sont évidentes". Il poursuit : "Les barrages argentins apportent aussi des problèmes. Les industries utilisent le Rio pour débarquer leurs déchets industriels. Le sol de ce lit est très touché". Leur raisons sont multiples d'après lui : "L'agriculture basée sur les OGM et les pesticides, l'élevage intensif, la pollution industrielle, les barrages, la sécheresse, la déforestation et les incendies sont parmi les principales causes de la descente du niveau de l'eau." Dans une vidéo publiée sur Twitter, Rafael Colombo marche sur un grand plateau désertique. Il y a quelques semaines, ces deux îles étaient séparées par de l’eau, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Faut-il y voir la main du changement climatique ?

Selon les données récoltées sur le barrage de Yacyretá, le mois de juin a enregistré le débit d’eau le plus faible depuis mai 1914. Pour la météorologue, membre du GIEC et vice-ministre des Sciences Carolina Vera, l’un des principaux responsables est très clairement le manque de pluie, lié directement au changement climatique selon elle.

Une certitude pour la chercheuse, qu’elle explique dans une suite de message sur Twitter, "la déforestation et la surexploitation des terres agricoles n'interfère pas dans la sécheresse, mais la possibilité n'est pas exclue qu'à l'avenir, si la végétation continue de décliner, cela affectera de manière persistante les précipitations et la température." Pour éviter que la situation empire, le gouvernement argentin a demandé de limiter la consommation d’eau dans sept provinces. Mais pas sûr que cela suffise.