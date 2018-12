C'est aujourd'hui que se termine officiellement l'opération #onestprêt. Au final 120 youtubeurs et influenceuses ont lancé des défis aux internautes durant un mois. Objectif : faire un geste pour la planète. Leurs actions débouchent parfois sur du concret.

La joueuse de tennis Alizé Cornet a invité les internautes à faire comme elle, remplacer les bouteilles de plastiques par des gourdes © Capture d'écran/ Twitter #onestprêt

Avec le hashtag #onestprêt une soixantaine de youtubeurs ont lancé le 15 novembre une campagne de sensibilisation sur internet sur l'urgence climatique. Il s'agissait de toucher les 15-25 ans et de les inciter à agir concrètement.

60 stars du net étaient sur la ligne de départ de l'opération en novembre et un mois plus tard ils étaient 120. Chacun, comme Normam, Enjoy Phoenix, ou Natoo, a sensibilisé ses centaines de milliers de fans, et les a invité à réaliser un défi. Baisser le chauffage, ne pas prendre l'avion pour les vacances, arrêter de manger de la viande, vider sa boite mail : toutes ces choses consomment de l'énergie, et polluent. Tous ces gestes provoquent des émissions de gaz à effet de serre.

Ces défis ont été suivis par 350 000 personnes. Mais ces likes et ces partages sur les réseaux sociaux se sont aussi transformés en choses bien réelles. Le défi lancé par Norman par exemple a donné lieu à l'envoi de 10 000 lettres aux élus de France pour améliorer les menus de cantine dans les écoles, avec moins de viande et plus de produits bio et locaux.

De son coté la joueuse de tennis Alizé Cornet a choisi de remplacer ses bouteilles plastiques par des gourdes plus durables. Mieux encore, sur le même thème des bouteilles plastiques, le groupe de chanteuses L.E.J (Lucie, Elisa, Juliette) a soutenu le mouvement, et décidé d'en finir avec les 10 bouteilles d'eau quotidiennes, pour s'équiper de gourdes. Elle a converti son entourage et essayé de passer le mot à ses fans.

Des arbres à planter

Sous l'impulsion de Professeur Feuillage, alias Mathieu Duméry et Lenie Cherino, les vrais pros de l'environnement sur Youtube, de nombreux internautes ont changé de moteur de recherche, ils ont quitté Google pour Ecosia.

Ecosia, répond à vos requêtes sur internet comme tous les moteurs, mais de surcroît il plante des arbres en fonction du nombre de recherches lancées. Cette activité a donc généré la promesse de faire planter 50 000 arbres, ce qui représente un potentiel de stockage de carbone de 2 500 tonnes de C02.

Ecosia fait replanter des arbres en Tanzanie. Ceux-ci sont ensuite coupés, à la place d'arbres centenaires plus précieux.

En guise de point final, et de point de départ pour de nouveaux défis à venir, sous une autre forme, #onestprêt devrait rebondir sur une action conjointe avec EDF et WWF.

