Quelque 150 parapentistes se sont posés à 4 810 mètres d'altitude ce mercredi à cause d'un air surchauffé dû à la canicule. Le thermomètre flirte avec les valeurs positives sur le plus haut sommet d'Europe occidentale.

Au sommet du Mont-Blanc... un homme en bermuda (au centre de l'image) © Capture d'écran YouTube

Sur la vidéo on les voit fouler une neige molle au sommet du Mont-Blanc sous un soleil radieux... Quelque 150 parapentistes dont un participant en tongs et bermuda ont atterri à 4 810 mètres d'altitude ce mercredi après-midi. Ils ont décollé au-dessus de Chamonix, à Planpraz à 2 000 mètres.

"En exploitant les courants ascendants on a réussi à monter jusqu'à 5 600 mètres avant de se poser sur le sommet du Mont-Blanc" explique Nicolas Plain, l'un des parapentistes qui a tourné la vidéo ci-après. Des vols ascensionnels exceptionnels pour la saison, liés à la canicule précoce puisque les courants d'air chauds remontent.

Ce n'est pas la première fois que des parapentistes réussissent cet exploit mais c'est de plus en plus rare car l'été, entre le 1er juillet et le 31 août le survol du Mont-Blanc est interdit, et ce depuis 2008. La fenêtre de tir est donc très étroite.

"C'est assez fou d'être là avec tous ces parapentistes" explique Nicolas Plain, "c'est à la fois magnifique et inquiétant parce qu'on se dit qu'on risque de connaître ça de plus en plus avec les dérèglements climatiques".

14,3 degrés sur l'Aiguille du Midi

Certains parapentistes parlent d'une température relevée au sommet de 11°C. "Il s'agit sans doute d'une température ressentie" tempère Yves -Marie Maquet fondateur du site internet Chamonix météo. Il fait certes anormalement chaud en altitude mais d'après lui "le thermomètre tout en haut atteint au maximum les 1°C ou 2°C". Difficile à dire car il n’y a pas de relevé Météo-France à cette altitude. Reste que l'isotherme, c'est à dire la limite de 0°C se situait anormalement bas ce mercredi à 4 600 mètres. Il était légèrement remonté à 4 700 m ce jeudi.

Et un peu plus bas, à 3 845 m d’altitude, à l’Aiguille du Midi, le thermomètre de Météo France affichait une température record de 14,3°C ce jeudi.