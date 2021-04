Invité de l'émission "Boomerang", Cyril Dion, co-réalisateur du documentaire "Demain" et militant écologiste, a offert une surprise aux auditeurs : accompagné à la guitare par Sébastien Hoog, il a lu à l'antenne un texte inédit. Le voici.

Cyril Dion en 2016 au Festival de Mouans-sartoux © Maxppp / Sylvestre

"Juste une idée fixe qui tourne et s'alimente sans cesse à l'intérieur de mon crâne de mes os.

Un élan hérité des lueurs millénaires, des fougères et des crocs, et des aventures batraciennes.

Rien qu'une prière.

Plus de distanciel, plus de mode dégradé, plus de "Zoom", de "Teams", de "Meet".

Plus d'errance déconfinée, plus de courses empressées sur l'asphalte déserte.

Ne plus faire cas du moindre contact. Ne plus me dissocier. Ne plus ériger à chacun de mes gestes de nouvelles barrières.

Mais revenir au monde, aux millions de mains, aux peaux… De l'air, aux pulsations familières.

Sentir sur mon cou le souffle et l'ardeur, autour de ma poitrine l'embrassade.

Soulagement du corps qui se rend et s'abandonne à celui qui le tient.

Plonger à nouveau dans le crépitement des ruches

Inspirer à pleines goulées et livrer aux cieux la puissance des brins, la chaleur des cœurs assemblés

Aimer encore aimer… Car il ne s'agit que de cela.

Tout ceci n'est pas qu'une histoire de climat, de croissance, de forêts dévastées.

Pas qu'une histoire de capitalisme, de libéralisme, d'espèces en déroute...

Tout ça, c'est aussi une histoire d'amour, une histoire d'amour qui a salement tourné".

3 min La Carte Blanche de Cyril Dion : "Rien qu'une prière" Par France Inter

Cette prière pourrait-elle un jour être exaucée ?

Cyril Dion : "J'espère bien ! On le sait. Il y a suffisamment de scientifiques qui racontent que plus on va continuer à détruire la biodiversité, moins on aura de forêts, moins on aura d'habitat pour les animaux sauvages, moins on aura d'espèces différentes, et plus on prend le risque d'avoir des pandémies à répétition.

Pour deux raisons simples :

la première, c'est que moins les animaux sauvages ont des endroits où nicher, plus ils se rapprochent de là où sont les humains , et donc plus les maladies peuvent se transmettre de l'un à l'autre.

, et donc plus les maladies peuvent se transmettre de l'un à l'autre. et l'autre, c'est que moins il y a de diversité, moins il y a d'"espèces culs-de-sac". En fait, il existe des espèces qui se transmettent le virus les unes aux autres. Il y en d'autres, qui sont des culs-de-sac épidémiques. Quand le virus arrive à elle, il cesse de se transmettre. Moins, il y a d'espèces, moins on se donne la possibilité que ces espèces protectrices existent, et plus il y a de chances que ça arrive jusqu'aux humains. Et franchement, on n'a pas envie d'avoir ça tous les ans !"

Aller plus loin