Nombreuses sont les idées reçues qui continuent de bercer les esprits d'illusions quant aux enjeux alarmants qui concernent le réchauffement climatique. Celles-ci sont aussi bien défendues par des climato-sceptiques que par de nombreux écologistes et empêchent souvent de se poser les bonnes questions.

Ces 6 idées reçues qui nuisent à la prise de conscience écologique © Getty / leonard_c

Le début de l'année a été marqué par la publication du deuxième volet du rapport du GIEC, qui rappelle que l'urgence climatique est de plus en plus forte, traduisant toujours une très grande inaction à l'échelle globale. Pourtant, aujourd'hui, l'écologie est devenue un thème essentiel dans nos débats d'actualités et représente pour une large part de l'opinion publique, l'un des enjeux les plus fondamentaux de notre société.

Toutefois, si rien ne semble véritablement changer aujourd'hui, c'est avant tout parce qu'une série d'idées reçues autour de la question continueraient d'éloigner notre regard du principal changement à opérer pour réaliser la transition énergétique : la décroissance. C'est ce que sont venus expliquer le géographe Renaud Duterme et l'économiste Eloi Laurent au micro de Mathieu Vidard et de Camille Crosnier dans l'émission La Terre au carré. Ces "mythologies écologiques" détourneraient aussi le regard de nos décideurs politiques quant au besoin urgent de passer d'un système de croissance à un système de décroissance.

1 - "Pas de transition sans croissance"

Au cœur du débat sur la transition écologique, il y a une mythologie essentielle qui est qu'on ne peut pas envisager un changement sans croissance économique, car c'est elle qui amène le progrès social et qui conduit à la paix civile. Renaud Duterme considère que c'est une mythologie centrale dans les esprits, qui bloque au contraire la transition écologique, car, selon lui, "on considère encore qu'on ne pourrait pas envisager une transition sans réduire drastiquement notre consommation et notre production actuelle. Or, il n'est pas possible de surmonter les défis écologiques et climatiques actuels sans envisager une décroissance".

L'économiste Eloi Laurent ajoute "qu'on est arrivé au point ultime d'une mythologie qui considère aujourd'hui qu'il faut tout changer au niveau énergétique, mais que d'un autre côté, il faut garder intact l'objectif de la croissance économique. Alors que la situation nécessite vraiment des changements structurels quant à la mainmise de l'économie sur nos sociétés".

Tout changer sauf la croissance économique, c'est une catastrophe pour l'ensemble de la biosphère

2 - "Les gestes individuels quotidiens sont la clé"

S'ils sont essentiels à l'échelle personnelle pour apprendre à changer progressivement de mode de vie, et si chaque geste compte, les gestes individuels ne représentent que 25 % des efforts nécessaires pour atteindre les objectifs des accords de Paris sur le climat. Les 75 % restants sont à la main du collectif, des institutions. Il serait vain de considérer que ces gestes individuels suffisent à eux seuls.

De plus, Renaud Duterme ajoute que "si ces petits gestes ne suffisent pas, une certaine partie de la population, plus précaire, ne dispose pas forcément des moyens nécessaires pour se le permettre. Si on n'envisage pas une écologie de décroissance qui puisse améliorer dans l'immédiat les conditions de vie et matérielles globales, ces petits gestes peuvent difficilement se généraliser".

De plus, "c'est une mythologie écologique qui répond à une philosophie néolibérale fondée sur une volonté personnelle qui empêche de penser collectivement un système plus global".

3 - "Ça coûte trop cher"

Une mythologie qui conduirait le système actuel à conserver des modes énergétiques ancestraux et assurer une transition en douceur, car les énergies vertes seraient autrement coûteuses. À cela, Eloi Laurent répond que, au contraire, c'est bien "le modèle énergétique actuel qui impacte davantage la société. Aujourd'hui, la précarité énergétique impacte les Français alors même que les énergies renouvelables représentent une part dérisoire du mix énergétique…

Le coût économique de la non-transition énergétique au sens de la non-protection de l'écosystème est le coût économique le plus faramineux qu'on ai connu dans toute l'histoire économique".

La non-transition représente au contraire un coût beaucoup plus important que la transition.

4 - "Un jour une technologie miracle limitera toutes les émissions"

L'économiste pourfend cette soi-disant solution qui consisterait à penser qu'on pourrait un jour inventer un aspirateur géant susceptible de supprimer miraculeusement toutes les émissions de CO2 de l'atmosphère. Au contraire, d'après lui "cet espoir conforterait les gens d'éviter de changer leurs comportements et à considérer que le sort du climat ne dépend plus d'eux.

La seule technologie efficace, c'est celle de la sobriété

Renaud Duterme souligne qu'il faudrait énormément de temps pour y parvenir alors qu'on est dans l'urgence : "c'est un pari qui engage toute la société sur le temps long et on n'a pas 50 ans pour envisager une chose pareille".

5 - "Nous sommes trop nombreux"

L'argument démographique est très souvent avancé. La surpopulation rendrait impossible une éventuelle décroissance économique. Une thèse qui remonte au théoricien, économiste britannique Thomas Malthus (1766-1834) et qui alimente toujours autant les débats aujourd'hui, en particulier pour la question environnementale. Si le géographe admet que "nous sommes probablement trop nombreux (8 milliards), désormais, il nous faut bien faire avec et trouver un système de transformation global soucieux d'améliorer les conditions de vie socio-économiques pour que collectivement, on puisse s'adapter au mieux à un système de transition énergétique viable".

6 - "Le réchauffement n'a pas lieu ou est un phénomène naturel dont on ne peut rien changer"

Renaud Duterme évoque un argument qui vient systématiquement servir les convictions des plus climatosceptiques, qui ont tendance à exonérer l'humanité de toute responsabilité et à nier la réalité : "c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps avec, au départ, des gens qui niaient catégoriquement la réalité du réchauffement climatique. Ensuite, devant les faits scientifiques, on a commencé à nier la responsabilité humaine. La question qu'il faut se poser désormais, c'est quand bien même le réchauffement climatique n'était pas imputable à l'espèce humaine et à notre système économique, posons-nous au moins la question de l'état du monde dans lequel on veut vivre, de notre mode de vie, de notre santé".

7 - "La Chine est le grand méchant pollueur de la planète"

RD : "Cette mythologie obéit aux mêmes principes qui nous poussent à ne pas faire face à nos responsabilités. Car la plupart de la pollution est bien produite par nous. Il ne faudrait pas oublier les responsabilités historiques, car la Chine a une empreinte écologique démesurée depuis seulement quelques décennies, quand les pays occidentaux eux multiplie la leur depuis deux siècles. Regarder encore une fois d'abord notre nombril avant d'accuser les autres."

Aller plus loin

