Dans un rapport rendu public ce lundi et intitulé "Groundswell" (lame de fond), la Banque mondiale s'inquiète du sort de plusieurs dizaines de millions de futurs réfugiés climatiques, obligés de quitter leur foyer et de se déplacer à l'intérieur de leurs pays pour échapper aux catastrophes naturelles.

Le réchauffement climatique devrait pousser plus de 216 millions d'humains à quitter leur foyer ces trente prochaines années © Radio France / Claire Leys

"Un appel opportun à une action urgente" : voilà comment le vice-président pour le développement durable de la Banque mondiale présente ce rapport, le deuxième après une première édition en 2018. À l'époque, il tablait sur le fait que 143 millions de personnes allaient être forcées à quitter leur foyer à cause du réchauffement climatique, dans les six régions de la Banque mondiale (Amérique latine, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Europe de l'Est/Asie centrale, Asie du Sud et Asie de l'Est/Pacifique) ; il est désormais un peu plus pessimiste encore, estimant que d'ici 2050, ils seront 1,5 fois plus.

En cause, une accélération des phénomènes climatiques : "Nous venons de vivre la décennie la plus chaude jamais enregistrée et nous assistons à des phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde", rappelle Juergen Voegele, ce qui continuera de pousser des "gens à quitter des endroits qui ne peuvent plus leur assurer de moyens d’existence et se diriger vers des zones qui offrent des opportunités". Voici cinq chiffres tirés de ce nouveau rapport.

216 millions

C'est le nombre de personnes dont la Banque mondiale pense qu'elles seront obligées de devenir des "migrants climatiques internes" d'ici 2050, autrement dit de quitter leur maison pour trouver un nouveau lieu de vie à l'intérieur de leur pays actuel. Un chiffre basé sur la projection la plus pessimiste, où les émissions de gaz à effet de serre restent élevées et le développement économique inégal. C'est presque 3 % de la population des six régions étudiées (l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord ne sont pas analysées dans ce rapport). L'Afrique subsaharienne à elle seule compterait 86 millions de futurs réfugiés climatiques.

C'est en 2050 qu'on atteindra le pic de cette évolution à venir, avec une accélération constante jusque-là, jusqu'à atteindre ce fameux chiffre de 216 millions de réfugiés climatiques (selon le scénario de référence). Un chiffre qui, loin d'être alarmiste, semble même "prudent" selon les auteurs. Ils ne comprennent en effet que les migrations internes aux pays, et pas les migrations vers d'autres pays, qui pourraient bien être encore plus massives.

9 %

Si l'on rapporte ces chiffres à la population totale des régions concernées, on se rend compte que c'est l'Afrique du Nord qui sera la plus touchée : 9 % de sa population risque de devoir migrer pour survivre dans les trente prochaines années. C'est au moins deux fois plus que toutes les autres régions concernées.

Une différence due, selon le rapport, "dans une mesure importante à la rareté extrême de l’eau de même qu’aux effets de l’élévation du niveau de la mer sur des zones côtières densément peuplées et dans le Delta du Nil".

13,3 millions

Certains pays sont aussi particulièrement concernés par le phénomène : le Bangladesh, par exemple, représenterait dans ce scénario la moitié des migrants climatiques de l'ensemble de l'Asie du Sud. Au total, le pays compterait en 2050 13,3 millions de déplacés climatiques, sur les 35,7 millions prévus dans le scénario moyen (un peu plus optimiste que le scénario de base).

80 %

"Il est important de noter que cette projection n’est pas figée", précise le communiqué accompagnant le rapport. De fait, la Banque mondiale estime que ce chiffre de 216 millions peut être ramené à "seulement" 44 millions d'ici 2050, soit 80 % de moins que la projection la plus "pessimiste".

"Si les pays commencent dès maintenant à réduire les gaz à effet de serre, à combler les écarts de développement, à restaurer les écosystèmes vitaux et à aider les gens à s’adapter, les migrations climatiques internes pourraient être réduites jusqu’à concurrence de 80% - à 44 millions de personnes d’ici 2050", rappelle le rapport.

10 ans

C'est le temps nécessaire, toujours selon la Banque mondiale, pour engager ces changements afin d'éviter le pire scénario. "Il est crucial d’agir maintenant sur le triple plan du climat, du développement et des migrations afin d’assurer la réalisation des objectifs de développement durable au cours des 10 prochaines années et parvenir à la prospérité partagée d’ici au milieu du siècle présent et au-delà."