Cinq ans après la signature des Accords de Paris : Quels progrès a-t-on réalisés ? Quelles promesses a-t-on tenues ? Quels engagements doit-on rattraper d’urgence ? ».

Nuage © Radio France / Valeria Emanuele

Le 12 décembre 2015, dans le cadre de la COP 21, était signé à Paris un accord international, qualifié d’historique, pour la lutte contre le dérèglement climatique. Cet accord avait pour objectif de limiter en 2100 le réchauffement climatique à 2°C par rapport à l’ère préindustrielle.

France Inter, en partenariat avec le journal La Croix, propose une journée spéciale pour dresser le bilan de ces 5 ans et envisager l’avenir.

Samedi 12 décembre : « Climat, chaud devant ! »

► Le 6/9 / Eric Delvaux et Patricia Martin

► 9h/10h - On n’arrête pas l’éco / Alexandra Bensaid

Avec Patrick Pouyanné, PDG de Total

► 12h/13h – Le grand face à face / Ali Baddou avec Natacha Polony et Gilles Finchelstein

Avec Laurent Fabius, Président de la COP 21

► 15h/18h – Le temps d’un bivouac XXL / Daniel Fiévet

Une balade XXL pour arpenter la planète, raconter la beauté du monde, pointer les périls qui nous guettent avec notamment le témoignage de nombreux jeunes très engagés dans la cause environnementale, et la participation de Marine Lamoureux, journaliste en charge des questions environnementales au quotidien La Croix

15h/16h : Dans les glaces, sur les traces des aventuriers du climat

Comment les glaces de l’antarctique ont révélé le changement climatique en cours ? Avec Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur, Luc Jacquet, réalisateur français surtout connu pour La marche de l’Empereur.

Jean-Louis ETIENNE © Radio France / Valérie Priolet

16h/17h : Les effets du changement climatique aujourd’hui et demain à travers le monde

Avec Isabelle Autissier, navigatrice et présidente du WWF

Isabelle Autissier, présidente de WWF France © Radio France / Vincent Josse

17h/18h : Le temps d’agir : le monde face au défi climatique

Tour du monde des initiatives et des actions engagées pour faire face au changement climatique avec les correspondants de la rédaction et des invités : Cyril Dion, réalisateur du film Demain

Cyril Dion © Radio France / capture d'écran

Mais aussi tout au long de l’émission, un tour du monde avec les reportages de Giv Anquetil en Islande, Amazonie et Australie.

On dirait des nuages au dessus des prairies qui ont remplacé les forêts du Rondönia, mais c'est la fumée d'autres incendies © Radio France / Giv Anquetil

► 18h/20h - Climat, chaud devant. Et maintenant qu’est-ce qu’on fait ? / Un grand débat interactif et citoyen porté par Mathieu Vidard et Camille Crosnier

Avec Corinne Le Quéré, climatologue franco-canadienne, Barbara Pompil, ministre de la Transition écologique, Jean-François Julliard, directeur général de l'association Greenpeace France et la participation des auditeurs

« Climat, chaud devant » une journée en partenariat avec La Croix