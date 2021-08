Le 14 août dernier, d'importantes pluies ont été observées près du sommet de la calotte glaciaire du Groenland, à plus de 3000 mètres d'altitude. Un phénomène inquiétant alors que le nord de l'ile a connu des températures anormalement hautes durant l'été.

De la pluie a été observée à plus de 3000 mètres d'altitude le 14 août dernier au Groenland, un phénomène exceptionnel et peu rassurant. © Maxppp / M. Lohmann

C'est une première, et ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Le 14 août dernier, le National Snow and Ice Data Center (NSIDC), un centre américain d'information sur la recherche polaire, a observé d'importantes précipitations près du sommet de la calotte glaciaire au Groenland. L'information a été communiquée ce lundi par l'institut météorologique danois DMI. Jamais un tel événement n'avait été rapporté à cette altitude (3 216 mètres) dans la région depuis le début des mesures.

Un phénomène inédit et particulièrement inquiétant : les températures étaient juste au-dessus de 0°C, ce qui signifie que la neige fond et regèle pour se transformer en glace, événement qui ne s’est produit que trois fois au cours des dix dernières années (2012, 2019 et 2021). Cette eau de pluie glacée absorbe plus facilement les rayons du soleil et peut fondre bien plus rapidement. Selon Martin Stendel, un chercheur du DMI interrogé par l'AFP, "il est probable qu'il s'agisse d'un signe du réchauffement climatique".

Des températures inhabituelles

Au total, sept milliards de tonnes d'eau se sont déversées en l'espèce de quelques heures. Les premières gouttes de pluie ont été observées dès 5 heures du matin (heure locale) ce samedi 14 août et ont continué à s'abattre durant neuf heures. Cette pluie a provoqué une accélération de la fonte de la calotte glaciaire. L'épisode pluvieux intervient après de nombreux records de températures atteints dans le nord de l'île durant l'été. Localement, de forts épisodes de chaleur dépassant les 20°C ont été enregistrés durant l'été.

Deuxième plus vaste calotte glaciaire derrière l'Antarctique, la calotte groenlandaise - mesurant environ 1,8 millions de kilomètre carrés - est particulièrement surveillée par les scientifiques, qui y observent un réchauffement trois fois plus rapide que sur le reste du globe.

Des conséquences climatiques désastreuses

Selon une étude européenne parue en décembre 2020, la fonte de cette calotte glacière devrait contribuer à une élévation générale du niveau des océans à hauteur de 10 à 18 centimètres d'ici à 2100, soit 60% plus vite que la précédente estimation. La calotte groenlandaise contient au total de quoi élever le niveau des océans de six à sept mètres.

Le dernier rapport du GIEC montre, au delà de la question de la hausse des températures, combien les précipitations risquent d'augmenter dans la plupart des régions du monde, notamment au niveau des pôles. Couplées à des vagues de chaleur de plus en plus nombreuses, ces précipitations accélèreront la fonte des glaces, qui atteint des niveaux de plus en plus alarmants. Fin juillet, les météorologues danois signalaient déjà que le Groenland perdait huit milliards de tonnes de glace par jour. Ce n'est cependant pas un record : en 2019, 532 milliards de tonnes de glace avaient fondu dans la région, dont 223 milliards uniquement durant le mois de juillet.