Une question pratique qui invite à réfléchir sur notre rapport à notre environnement et à l'écologie. Ernst Zürcher, ingénieur forestier et docteur en sciences naturelles, répond à Etienne dans Les P'tits Bateaux.

Combien faut-il d'arbres minimum pour vivre sur terre? © Getty

Ernst Zürcher est ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur et chercheur en sciences du bois à la haute école spécialisée bernoise, chargé de cours à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et à l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ). Le spécialiste répond à la question : combien faut-il d'arbres, au minimum, pour vivre sur Terre ?

Dans le cadre de cette question plutôt technique, le scientifique part du principe que pour vivre, il faut respirer. Les arbres ont la capacité de produire de l'oxygène : "Les forêts produisent de l'oxygène qui est naturellement nécessaire au monde entier et au monde vivant, mais aussi nécessaire aux plantes".

Alors de combien d'arbres une personne a besoin pour vivre ?

Pour répondre à cette question, il faut effectuer un petit calcul mathématique. Tout d'abord, une personne adulte consomme par jour environ 700 grammes d'oxygène. Cela équivaut à une fourchette entre 200 et 300 kilos par an.

Si l'on continue en simplifiant, une forêt européenne d'un hectare, composée d'arbres adultes et de jeunes arbres, produit six tonnes d'oxygène par an. Cela revient à approvisionner 20 personnes.

Une personne a besoin d'un vingtième d'hectare pour vivre, si l'on réduit la respiration comme étant le seul attribut de la vie.

Mais qu'est-ce que "vivre" ?

Le scientifique interroge sur le sens de "vivre". Car oui, la vie ne se résume pas qu'aux besoins vitaux, comme respirer, dormir et manger.

Les végétaux, en plus de nous aider à respirer, sont une source d'alimentation pour le règne animal. Il est donc difficile d'imaginer que nous pourrions un jour nous contenter d'un vingtième d'hectare par personne. Doit-on aussi se contenter du strict minimum ou bien préférer jouir d'un cadre de vie propice au bonheur ?

Une autre réponse

Ernst Zürcher continue en soulignant que les arbres ont besoin pour pousser d'un climat favorable. Le climat dépend des cycles terrestres au même titre que les saisons. Notamment, l'Amazonie est un écosystème que l'on surnomme "le poumon climatique" et qui régule toute la physiologie climatique de la planète, y compris le Gulf Stream. Celui-ci est un courant marin responsable des mouvements d'air, des nuages et donc du climat.

Le problème est que les activités humaines menacent l'environnement et cela modifie durablement l'équilibre terrestre. La forêt amazonienne est détruite petit à petit et son étendue diminue chaque année.

On estime que si on détruit au-delà de 40 % de la surface de la forêt amazonienne, on va complètement perturber le climat de la Terre, donc les possibilités de vivre sur terre.

Il poursuit en affirmant que si nous ne changeons pas notre comportement, la forêt amazonienne aura disparu dans 40 ans. Lorsque ce sera le cas, le climat mondial aura basculé depuis très longtemps dans un sens extrêmement chaotique et beaucoup plus difficile à vivre.

