Avoir des comportements plus vertueux pour l'environnement, lorsqu'il s'agit d'acheter moins de vêtements ou de manger moins de viande, c'est assez concret. Ça se corse lorsqu'il s'agit de quantifier l'impact environnemental de nos pratiques numériques.

Avec la crise écologique en cours, le tout numérique semble être devenu le meilleur allié d'un monde durable. L'immatérialité, l'univers invisible du digital apparaissent comme des réponses solides pour la réduction de nos déchets. Sauf que derrière nos email, nos like, nos vidéos en ligne et nos milliards de clics se cachent une tout autre réalité, celle de technologies digitales, ultra polluantes.

Mathieu Vidard et ses invités révèlent cette face sombre de l'industrie numérique dans La Terre au Carré et donnent quelques pratiques vertueuses pour limiter l'impact de nos activités sur la planète.

Le coût d'un like

Que vaut un like par rapport au streaming, au scrollage infini ou à Netflix ? Le journaliste Guillaume Pitron, s'est penché sur la question dans un livre (L’Enfer numérique, voyage au bout d’un like aux éditions les liens qui Libèrent) et reconnait avoir du mal aujourd'hui à donner une réponse.

"On a du mal à formaliser et à calculer cette pollution. Personne ne sait réellement. On parle d'apprentissage profond de supercalculateurs, d'informatique quantique et personne ne sait le cout d'un email où d'un like.

Un like, ça ne coûte rien, l'impact est insignifiant, mais il faut le rapporter au milliard de milliards de milliards de like qu'on s'envoie. La vidéo en ligne est beaucoup plus impactante sur l'environnement.

Et même si vous nettoyez régulièrement votre boite mail, même si vous videz votre cloud devenu une poubelle avec des tas de vidéos dessus dont vous ne vous servez plus plus, "c'est un peu comme si vous vidiez l'océan à la petite cuillère, explique Guillaume Pitron. C'est ce que j'ai découvert aussi dans l'internet des machines poursuit-il. Les machines produisent aujourd'hui plus de données sur Internet que les hommes eux-mêmes. C'est un Internet qui est fait pour les robots par les robots avec des algorithmes partout et sur lesquels les questions qui se posent ne sont plus de l'ordre de 'Qu'est ce que je fais au quotidien ?' Ce sont des questions systémiques, des questions sociales, des questions politiques."

C'est schizophrène. D'un côté on nous dit d'aller vers la sobriété, de l'autre nous accélérons vers Internet.

On parle d'immatériel, mais il y aussi le matériel. Dans son ouvrage, Guillaume Pitron tente d'évaluer l'ensemble des ressources qui sont mobilisées pour la fabrication d'un objet. Si vous prenez un verre, le ratio sera de 20 ou 30 pour 1. Ce ratio explose lorsque l'on parle de numérique. Explication : "Quand on parle des technologies numériques qui contiennent des métaux qu'il a fallu extraire dans le sol, ce ratio passe à 1000, 2000 ou 3000 pour 1. Pour une puce électronique 16.000 pour 1.

La puce électronique, c'est un objet qui résume à lui tout seul la mondialisation. Il y a plus de sous traitants pour fabriquer une puce dans le monde qu'il n'y a de sous-traitant pour fabriquer un Boeing 747.

Plus les objets sont petits, agréables à porter, légers, qui se glisse dans la poche. Plus paradoxalement, leur coût matériel est élevé. C'est très contre intuitif, mais c'est ça le numérique.

Le télétravail, bon pour l'environnement ?

Oui, mais non et inversement. Tout dépend des situations reconnait Florence Rodhain, maître de conférences HDR en systèmes d'information à l'Ecole Polytechnique Universitaire de l'Université de Montpellier : "Le télétravail est rentable pour l'organisation puisque les télétravailleurs sont performants. Cela a été montré. Par contre, ce que la recherche en écologie industrielle montre aussi, c'est que suivant les études, le télétravail, ça fonctionne si le télétravailleur n'a pas de bureau attitré dans l'organisation, là, c'est positif pour l'environnement. Par contre, si le télétravailleur a un bureau attitré dans l'organisation et que, par exemple, il profite du fait qu'il soit en télétravail pour aller habiter plus loin et qu'il viennent juste une fois par semaine au travail, à ce moment là, c'est négatif du point de vue de l'environnement."

Autre élément important, et la période que nous avons traversés ces derniers mois l'a montré de façon criante : les interactions sociales confirme Florence Rodhain : "Le télétravailleur a besoin d'interactions sociales. S'il ne se déplace pas pour aller au travail, les études à long terme montrent qu'il va se déplacer, mais pour une autre raison."

Quelques pratiques vertueuses

Rallonger la durée d'usage de nos appareils, préconise Guillaume Pitron, qui a lui même longtemps gardé un Iphone 5 avant de changer il n'y a pas si longtemps pour un 7 et ça marche : "Si vous achetez moins, automatiquement vous n'aurez pas le dernier iPhone, mais un ancien modèle. Pour tout vous dire, avec un iPhone 5, on a moins envie d'aller consommer des vidéos en ultra haute définition à longueur de journée. Tout simplement parce que l'outil donne moins envie de consommer.

Moins consommer de ces téléphones portables, moins les changer, c'est aussi du coup, avoir un impact sur notre consommation de données.

Privilégier le wifi : "Regarder une vidéo sur la Wi-Fi plutôt qu'en 4G chez soi, c'est consommer 23 fois moins d'électricité. En effet se connecter à la box plutôt qu'à l'antenne relais c'est un ratio de 1 à 23 en terme d'électricité consommée. C'est très simple. Ce n'est pas forcément visible à l'oeil nu. Mais les chiffres disent que c'est un vrai résultat positif pour la planète."

Florence Rhodain enfonce le clou : "aujourd'hui, 88% des Français changent de téléphone portable alors que l'ancien fonctionne encore. Un ado de 18 ans a déjà changé cinq fois de téléphone portable et on constate que la génération climat renouvèle ses équipement plus rapidement que les anciens.

