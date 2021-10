Selon l’Académie suisse des sciences naturelles, les glaciers helvètes ont perdu 1% de leur volume à cause du changement climatique. Il s’agit de la plus faible perte de glace depuis 2013. Des bâches sont l’ultime solution pour sauver certains glaciers, jusqu'à huit mètres de glace peuvent fondre chaque année.

Un homme sur le glacier du Rhône en Suisse partiellement recouvert de mousse isolante pour l'empêcher de fondre en raison du réchauffement climatique près de Gletsch, le 27 octobre 2021. © AFP / Fabrice Coffrini

Non, ce n’est pas une œuvre de Christo. Cette bâche qui recouvre la langue du glacier du Rhône dans les Alpes n’est pas nouvelle, mais cette photo prise le 27 octobre prend un sens différent à la veille de la COP26 à Glasgow en Écosse. Elle doit permettre d’enrayer la fonte du glacier. En quelques années, elle s’est accélérée. Près de Gletsch, dans le canton du Valais suisse, une partie de ce glacier est bâchée chaque été depuis plusieurs années avec cinq hectares de mousse isolante, à 2 250 mètres d’altitude. Elle sera bientôt retirée pour l’hiver. Cet imposant massif est la source du Rhône, à 812 km en amont de la Méditerranée.

Une mousse isolante recouvre une partie du glacier du Rhône pour l'empêcher de fondre à côté de son lac glaciaire, formé par la fonte du glacier due au réchauffement climatique. © AFP / Fabrice Coffrini

En 1860, le glacier était de 2,5 km plus long et visible depuis le village en contrebas. Il a perdu plus d’un km depuis le début des années 2000. Une toute petite partie des glaciers suisses sont recouverts de bâches réfléchissantes, là où la situation est la plus alarmante. Mais ces couvertures coûtent cher. Chaque été, il faut débourser près de 60 000 euros, rien que pour le matériel, sans compter les ouvriers et les déplacements en hélicoptère notamment. Les bâches textiles réduisent d’environ 60 % la fonte des glaciers selon l'Institut fédéral de recherches WSL.

Une vue aérienne du glacier du Rhône dans le canton du Valais en Suisse. © AFP / Fabrice Coffrini

D’autres glaciers suisses mais aussi autrichiens se bâchent l’été pour ne pas fondre. En Italie, le glacier de Presena, entre le Trentin Haut-Adige et la Lombardie, est lui aussi recouvert depuis plus de dix ans.

400 millions de tonnes de glace perdues en un an

Ces bâches sont désormais indispensables, même après un hiver neigeux et un été plus frais comme cette année. D’après l'Académie suisse des sciences naturelles, les glaciers des Alpes suisses ont perdu 1% de leur volume en 2021. En cause : le changement climatique, d'après un rapport publié le 19 octobre. Pourtant, 2021 affiche la plus faible perte de glace depuis 2013. 22 glaciers ont été scrutés et mesurés. Le glacier du Rhône s’en sort mieux que les autres, avec une diminution moyenne de l’épaisseur de 20 centimètres. Dans son rapport, l'Académie suisse des sciences naturelles note que la température de novembre à avril était dans la moyenne des 30 dernières années. Si les précipitations en hiver étaient "supérieures à la moyenne des deux côtés des Alpes", elles étaient inférieures aux normales en mars et en avril.

"Selon MétéoSuisse, les mois d'été 2021 au nord des Alpes sont parmi les plus humides jamais enregistrés depuis plus de 100 ans" poursuit la SCNAT. "L'impact du changement climatique est clairement évident dans les volumes totaux de neige fraîche en été, qui sont étonnamment faibles malgré de nombreuses précipitations" L’Académie prend pour exemple le glacier de Weissfluhjoch, près de Davos : "Il a enregistré 155 cm de neige fraîche pendant l'été très humide de 1987. En 2021, il n'y avait que de 20 cm."