Ministres et chefs d'état sont invités à venir dès le début de la COP24. Les pays participants au sommet qui doit sauver l'Accord de Paris ont beaucoup de travail. Aucun pays ne s'est vraiment engagé dans un réduction des émissions de CO2.

Le Centre international de conférences de Katowice accueille la COP24 © AFP / Janek SKARZYNSKI

Le grand sommet climat annuel de l'ONU s'est ouvert hier dimanche 2 décembre, en Pologne. Près de 200 pays participent à cette COP24 (jusqu'au 14 décembre). D'habitude la séquence ministérielle se déroule en fin de Cop pour donner un dernier coup d'accélérateur aux négociations. Cette fois, les ministres et chefs d'état sont invités à venir dès le début.

Mais ils sont peu nombreux à avoir fait le déplacement alors qu'une impulsion politique serait bien nécessaire ! Parce que parti comme c'est parti l'objectif de l'Accord de Paris parait de plus en plus inatteignable. 2°C maximum de réchauffement climatique avant la fin du siècle (et si possible, 1,5degrés) (dans un rapport publié la semaine dernière).

Le Premier ministre français Édouard Philippe a annulé sa venue au sommet ce lundi, en raison de la crise des "gilets jaunes", qui a commencé comme un mouvement de protestation contre la hausse de la fiscalité écologique sur les carburants.

L'Organisation météo mondiale dit plutôt qu'on va droit vers 3 a 5 degrés de plus (à la fin du siècle) si on ne fait pas plus d'efforts. Or pour l'instant aucun pays n'a dit qu'il allait réduire encore plus ses émissions de CO2.

Lola Valléjo, directrice du programme Climat à L'IDDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales :

"Les contributions des états sont insuffisantes pour atteindre les objectifs de la COP21. Il va y avoir un moment politique, pour que les états disent comment ils vont s'en rapprocher, à savoir la limitation à 2 degrés de l'augmentation de la température terrestre. Or on est dans dans un contexte différent de 2015, avec le retrait américain et l'élection présidentielle au Brésil.

58 sec Lola Vallejo, de l'IDDRI Par Sandy Dauphin

Le réchauffement climatique devrait ("is likely to" selon la terminologie du Giec) atteindre 1,5°C entre 2030 et 2052 si nos émissions se poursuivent au rythme actuel. "L'un des messages clé de ce rapport, c'est que nous voyons déjà les conséquences du réchauffement climatique à 1°C avec des phénomènes météo plus extrêmes, la hausse du niveau de la mer ou la fonte de la banquise de l'Arctique. Des changements parmi d'autres", explique Panmao Zhai, co-président du Groupe de travail 1 du Giec, cité dans le communiqué de presse. Mais il faudrait selon le GIEC "des changements rapides, majeurs et sans précédent, dans tous les aspects de la société".

Quels changements depuis la COP21 : "les engagements pris à Paris ne sont pas tenus" selon Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies.

