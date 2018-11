D'après les données relevées par Global Carton Atlas, les trois pays qui émettent le plus de CO2 sont la Chine, les États-Unis et l'Inde, mais des écarts du simple au double les séparent.

La cité interdite à Pékin, noyée dans un nuage de pollution en octobre 2018 © AFP / Nicolas Asfouri

La quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a atteint l'an dernier un nouveau record, à 405,5 millions de parties par million (ppm), contre 403,3 millions un an plus tôt, et rien n'indique une inversion de tendance.

Ces chiffres donnés par l'Organisation météorologique mondiale dans son bulletin annuel sur les émissions de gaz à effet de serre, ont fait dire à son secrétaire général Petteri Taalas que "sans réduction rapide du CO2 et des autres gaz à effet de serre, le changement climatique aura des conséquences de plus en plus destructrices et irréversibles pour la vie sur Terre. La fenêtre d'opportunité pour agir est pratiquement refermée".

Ce que les données concernant les émissions de CO2 par pays montrent, c'est la disparité entre pays. Parmi les 20 plus gros pollueurs, on trouve la Chine, très largement en tête. Depuis 2005, l'Empire du Milieu est dans une tendance exponentielle sur son émission de gaz carbonique.

L'Union européenne et les États-Unis sont les seuls à observer une véritable réduction de leurs émissions. La Russie et l'Inde, s'ils font partie des cinq plus gros pollueurs du monde, n'en restent pas moins, dans ce classement, très en-dessous des trois autres.

Top 20 des pays émetteurs de CO2

Évolution des émissions de CO2

La Chine a fait exploser ses émissions de CO2 sur dix ans, alors qu'elle est en ordre de grandeur au même niveau de population que l'Inde.

Il y a aujourd’hui 1 340 000 habitants en Inde et 1 400 000 en Chine. La Russie est le pays le moins peuplé, 147 millions, face à l'Europe et 513 millions d'habitants. En revanche les États-Unis sont beaucoup plus pollueurs en CO2 que l'Europe au regard du nombre d'habitants, puisqu'ils en émettent beaucoup plus, pour "seulement" 326 millions d'habitants.

