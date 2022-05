A l'origine de cette initiative, le collectif "Pour un réveil écologique", composé d'étudiants et de jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs. Avec cette campagne, ils espèrent mieux faire connaitre le rapport d'experts, et ainsi sensibiliser à la lutte contre le réchauffement climatique.

L’une des 116 affiches visibles du 16 au 23 mai dans 108 stations du métro parisien. © Collectif - Pour un réveil écologique (DR)

Un gros sandwich, en forme de planète Terre. À gauche, le mot burger est rayé : "Ce soir, c'est rapport du Giec", indique la légende. Cette affiche, en format 4x3, a été installée ce lundi 16 mai dans 108 stations du métro parisien. Le collectif "Pour un réveil écologique", à l'origine de cette campagne publicitaire, entend ainsi mettre le rapport à portée de main des 5 millions d'utilisateurs quotidiens du réseau RATP, durant une semaine.

"C'est incroyable", salue le collectif à l'origine de la campagne sur Twitter. L'affichage est financée par la régie publicitaire du métro parisien Mediatransports, qui a accepté ce partenariat à l'issue d'un premier coup de communication sur le réseau social Linkedin.

"Populariser" le Giec et sensibiliser au changement climatique

Le collectif "Pour un réveil écologique" regroupe une cinquantaine d'étudiants et jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs, qui entendent sensibiliser sur la nécessité de prendre en compte les enjeux environnements. Il a été fondé lors de la publication du Manifeste pour un réveil écologique en 2018, signé depuis par 30 000 étudiants.

"Les rapports du Giec sont la première base scientifique sur laquelle on essaye de s’appuyer. Le consensus c’est qu’il y a très peu de communication qui est faite dessus", explique Loïc Bonifacio, diplômé en 2020 de l'école d'ingénieurs ESTACA (École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile), et membre du pôle communication à l'origine de cette campagne.

On considère que c’est le plus grand challenge que l’humanité a à relever au 21e siècle, il y a une situation d’urgence et ça touche littéralement tout le monde.

Le mois dernier, lors de la sortie du troisième volet du rapport du Giec (sur la réduction des émissions) en pleine guerre en Ukraine, le collectif réalise donc une infographie avec "les points clés" à retenir. A coups de photo-montages, sur LinkedIn notamment, ils interpellent les entreprises, et leurs proposent de l'imprimer sur leurs produits. Le post qui interpelle Mediatransports fait le buzz (plus de 30 000 likes) et de là nait le partenariat.

En flashant le QR Code sous le Burger, il est donc possible de consulter un résumé au format A4 du rapport du Giec sur son téléphone. Une synthèse relue par l'une des membres du groupe d'expert et qui se lit "en 2 minutes de lecture", garantit Loïc Bsonifacio. En quelques heures, le QR Code a été flashé environ 250 fois. " Ce n'est pas si mal, dans la mesure où peu de gens s'arrêtent devant les affiches !" Si l'opération fonctionne, ils espèrent convaincre la régie publicitaire de les suivre pour " mener d'autres actions, d'autres villes ".