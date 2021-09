Au large de Ploumanac'h, en Bretagne, la réserve des Sept-Îles s'étend sur 280 hectares de terre et de mer. Elle doit s'agrandir en 2022 pour mieux protéger les espèces qui y vivent, mais pêcheurs et plaisanciers protestent contre cette extension.

La réserve des Sept-Îles est au cœur des tensions entre pêcheurs, plaisanciers et protecteurs de la biodiversité. © Radio France / Célia Quilleret

Au large de la Côte de Granit Rose, la réserve naturelle des Sept-Îles est un havre de paix pour des colonies d'oiseaux de mer : fous de Bassan, macareux moines, mais aussi des phoques gris. Il est question de l'agrandir pour protéger également une partie du domaine maritime, notamment les habitats sous-marins.

Guillaume de Nantheuil s'oppose fermement au projet. Ce plaisancier à la retraite prend la mer chaque matin sur son petit bateau à moteur, l'En avantur Doue (en français, la grâce de Dieu). Il sort du port de Ploumanac'h, dépasse les gros rochers ronds de la côte et met le cap sur l'île de Rouzic pour pêcher du lieu et du bar. "Chaque marée, je vais aux Sept-Îles", se réjouit-il.

Guillaume de Nantheuil, plaisancier et retraité, a créé l'association l'archipel libre © Radio France / Célia Quilleret

Assez vite, on aperçoit au loin les fous de Bassan, de grands oiseaux des mer qui vivent uniquement à cet endroit. Qu'importe, ce plaisancier ne veut pas qu'une zone interdite de navigation soit créée sur la réserve. Pour mener son combat, il a fondé l'association L'archipel libre.

"Qu'il y ait une réserve naturelle, on le comprend très bien, mais l'accès y est libre. Cette situation satisfaisait tout le monde", se désole le pêcheur. "On va passer de 280 à 15 000 hectares. Et puis une zone de quiétude, ça veut dire une zone interdite, confisquée."

Les pêcheurs s'opposent à la création d'une zone interdite de circulation

Cette zone inaccessible sera toute petite, 1 kilomètre carré seulement au nord-ouest de Rouzic, mais certains pêcheurs n'en démordent pas. Le patron du Flona 2 a même accroché une banderole à son bateau, "Non à la zone de quiétude".

"C'est un morceau de liberté qu'on nous enlève encore !"

Des pêcheurs se mobilisent à Ploumanach, contre la création d'une zone interdite de navigation dans la réserve © Radio France / Célia Quilleret

"Pour l'instant c'est petit, mais un arbuste peut cacher un arbre", se méfie celui qui pêche la lotte, la raie et le homard. "C'est une zone de travail encore en moins pour nous."

La LPO tente de dialoguer avec les habitants

Pourtant, Pascal Provost, le conservateur de la réserve des 7 îles, elle-même gérée par la Ligue de protection des oiseaux (LPO,) ne manque pas d'arguments. Selon lui, l'extension de cette réserve sera bénéfique à toutes les espèces : "Il y a une colonie de phoques gris, avec 50 naissances chaque année. Et 11 espèces d'oiseaux marins reproducteurs. C'est un site somptueux, unique en France métropolitaine !"

En France, l'objectif est de protéger 30% du territoire national d'ici 2022, dont 10% en protection forte. Cet agrandissement de la réserve des Sept-Îles y participe. Pour le conservateur, la protection marche à cet endroit : "Il y a une seule île autorisée au débarquement, l'ile aux moines avec le phare. Et c'est ce qui fait que la biodiversité se porte relativement bien."

Dernier argument, les pêcheurs eux-mêmes auraient intérêt à ce que la réserve soit mieux protégée. "C'est évident, quand on définit un périmètre de 15 000 hectares ça veut dire qu'on protège les habitats, et donc aussi les poissons. On évite qu'il y ait des activités qui viennent nuire à ces espères.", renchérit-il.

A droite, Pascal Provost conservateur de la réserve des Sept-Iles tente de convaincre un opposant à cette extension sur le port de Ploumanach © Radio France / Célia Quilleret

Cette réserve doit être agrandie par décret fin 2022. Une enquête publique, qui s'annonce houleuse, est prévue à l'automne.