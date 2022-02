Dans un rapport que vient de publier Terre de liens, l'association alerte sur l"’inexorable disparition des fermes" dans le pays. Elle évoque ainsi la transmissions des sols, après notamment des départs à la retraite, et pointe également l'artificialisation excessive des terres.

Rémi Lonjon, producteurs de fruits rouge à La Brigue (Alpes-Maritimes), en octobre 2019. © Maxppp / Franck Fernandes

Vingt ans après sa création, l’association Terre de liens publie son premier rapport. Elle a fait de la lutte contre la spéculation des terres agricoles sa bataille et se démène pour installer de nouveaux agriculteurs. Et les résultats sont là : 300 fermes et 7.000 hectares de terres acquis, et elle a permis l’installation de 600 paysans. Le rapport alerte sur "l’inexorable disparition des fermes et des paysannes en France".

Des terres rachetées par une ferme voisine

Terre de liens s’inquiète des futurs départs à la retraite d’un quart des agriculteurs dans moins de dix ans. Ils représentent cinq millions d’hectares, soit près de 20% de la surface agricole française. La crainte est de voir une partie de ces terres artificialisées et constructibles.

La transmission et les nouvelles installations sont de plus en plus rares. Dans deux cas sur trois, les terres libérées par un agriculteur partant à la retraite sont rachetées par une ferme voisine. Dans le pays, les plus grandes exploitations, celles d’une surface moyenne de 136 hectares, représentent une ferme sur cinq et couvrent 40% du territoire agricole. Elles étaient pourtant quasi inexistantes il y a 60 ans.

Une artificialisation excessive des terres

"Chaque année, c’est une surface équivalente à la capacité à nourrir une ville comme le Havre qui est perdue" rappelle Terre de liens, "la France artificialise chaque année entre 50.000 et 60.000 hectares soit l’équivalent d’un terrain de foot toutes les sept minutes". C’est énorme par rapport à ses voisins européens. Pour 100.000 habitants en France, 47 km2 sont artificialisés, contre 26 en Italie, et 30 en Espagne.

D’après le rapport, entre 1950 et 2020, la France a perdu 12 millions d’hectares de terres agricole. 1,9 millions de ferme ont disparu. Il en reste aujourd’hui 390.000, un chiffre divisé par deux en trente ans. "Quand on imperméabilise un sol, il n’y a pas de retour en arrière possible. À l’échelle humaine, ce sol est perdu" rappelle Isabelle Feix, experte à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Eric Tocu, administrateur de Terre de liens dans la région Paca, estime qu’en 30 ans, en Provence, "le prix des terres s’est ici littéralement envolé, allant jusqu’à plus de 120 000 € l’hectare." Il évoque une "pression immobilière continue", "tout ce qui peut être artificialisé a de la valeur".

Les terres agricoles n’ont pas échappé à cette logique. Le principe est simple, les promoteurs de tous bords achètent des terres et misent sur leur devenir constructible.

Une grande loi pour préserver les terres

A moins de cinquante jours de l’élection présidentielle, Terre de liens veut sensibiliser les candidats à leur cause. L’association appelle les candidats et candidates à s’engager pour une grande loi sur les terres agricoles. Elle permettra de faciliter l’accès aux terres aux porteurs de projets agricoles, de favoriser des pratiques agricoles vertueuses et réglementera l’implantation de centrales photovoltaïques au sol. Elle sera possible seulement sur les friches industrielles.