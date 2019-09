À menace mondiale, grève mondiale : ce vendredi est une nouvelle journée de mobilisation pour le climat à travers la planète. A travers tous les continents, des centaines de manifestations sont prévues et cette journée a commencé, décalage horaire oblige, en Australie. Images.

Manifestation monstre à Sidney pour le climat. © AFP / Peter Parks

Ils étaient des milliers d'étudiants et d'écoliers à donner ce vendredi le coup d'envoi d'une journée mondiale de mobilisation pour la lutte contre l'urgence climatique, en Australie, et ce à trois jours du sommet des Nations unies sur l'action pour le climat. A travers le globe, des centaines de manifestations sont prévues et de Sidney à Bangkok, de Nairobi à Hambourg, d'importants cortèges se sont formés, allant parfois jusqu'à de véritables marées humaines. Le point culminant de cette journée est une manifestation monstre à New York où sont attendus 1,1 million d'élèves de 1 800 écoles publiques qui ont été autorisés pour l'occasion à sécher les cours.

En Australie, plus de 300 000 manifestants

Ce sont les Australiens qui ont donné le coup d'envoi de cette journée. On parle déjà de plus de 300 000 manifestants dans tout le pays : 100 000 personnes à Melbourne, 80 000 à Sydney, notamment des jeunes.

Des manifestants attendent pour le départ de la marche de Sidney. © AFP / Peter Parks

En Thaïlande, un "die-in" au ministère de l'Environnement

Des manifestants se sont installés au ministère des Ressources naturelles et de l'environnement à Bangkok. Ils étaient plus de 200 jeunes gens à réaliser un "die-in", c'est à dire simuler leur propre mort en s'allongeant sur le sol.

De jeunes thaïlandais ont organisé un "die-in" au ministère de l'Environnement. © AFP

En Allemagne, de Fribourg à Hambourg

Des milliers de manifestants se sont retrouvés, par exemple, dans les rues de Hambourg et de Fribourg en Allemagne.

Des milliers de manifestants se sont retrouvés dans les rues de Hambourg, en Allemagne. © AFP / Axel Heimken

Plus de 20 000 personnes réunies à Fribourg. © AFP / Patrick Seeger

Au Kenya