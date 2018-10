Alors que la COP24 approche, Valère Corréard explicite chaque semaine dans une vidéo un point clé lié à l'environnement. Des idées simples et applicables par tous, pour un monde plus durable...

Des idées pour un monde plus durable © Getty / Patrick George

Cette série de vidéos est réalisée en partenariat avec Ushuaïa TV. Les tutoriels sont diffusés chaque samedi à 20h dans Ushuaïa le Mag, émission dont Valère Corréard est le rédacteur en chef.

Alimentation : comment faire pour un monde plus durable ?

Avec nos 1 460 repas par an et par personne, des petits gestes peuvent avoir de grands effets pour notre santé et la planète ! Moins gaspiller, privilégier des circuits-courts, et réduire sa consommation de viande. Des clés à portée de tous.

L'huile de palme : ses dangers pour la planète... et pour notre santé

Elle est partout : biscuits, dentifrice, pâte à tartiner, chocolat, glaces, biocarburants… La liste est (très) longue.

Mais voilà, ses effets sur la santé ne seraient pas vraiment positifs d’après de nombreuses études. Côté environnement, sa production est à l’origine de près de la moitié de la déforestation causée par l’agriculture intensive. Et ce n'est pas tout, l'huile de palme est également néfaste pour notre santé.

Le crowdfunding : son fonctionnement, ses risques, son intérêt !

Donner pour la création d’un jardin partagé dans son quartier ou prêter à une société qui lance une gamme de cosmétiques BIO et éthique … c’est possible grâce au financement participatif !

