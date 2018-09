A quatre jours du lancement du Sommet mondial pour l’action climatique, la semaine prochaine à San Francisco, quelque 800 actions organisées par des ONG sont prévues ce samedi dans plus de 90 pays. En France, s’y ajoutent des événements citoyens initiés après la démission de Nicolas Hulot.

Le rassemblement, à Paris, a commencé sur le parvis de l'hôtel de Ville © Radio France / Sandy Dauphin

“L’inconséquence climatique est un problème mondial et partout, le constat est fait que la politique des petits pas précipite la crise” : c'est sur ce constat, énoncé jeudi par Clémence Dubois de l’association 350.org, que se base le vaste mouvement d’action prévu ce samedi, avec plus de 800 manifestations dans plus de 90 pays, en faveur du climat.

Inciter les acteurs non-étatiques

A l’initiative de dizaines d’ONG, ces rassemblements et manifestations se tiennent quelques jours avant le début d’un Sommet mondial pour l’action climatique, qui aura lieu du 12 au 14 septembre à San Francisco, aux Etats-Unis. Le rassemblement qui s’y tiendra ce samedi devrait d’ailleurs être “la plus grande marche jamais vue sur la côte ouest des Etats-Unis".

En Asie ce samedi matin, les manifestants étaient peu nombreux. Mais d’importants rassemblements sont attendus à Lisbonne, Kiev, Bangkok ou au Nigeria et en Colombie. Tous, autour du monde, demandent la fin des énergies fossiles et la promotion des énergies renouvelables.

“On ne peut pas se reposer uniquement sur les chefs d’Etat, il faut faire appel à la responsabilité de tous les décideurs qui nous entourent” (Clémence Dubois)

L’objectif de ces marches est de sensibiliser les acteurs non-étatiques à agir également. Ce sera précisément le propos du sommet de San-Francisco la semaine prochaine, qui rassemblera des entreprises, des collectivités locales ou des fédérations qui veulent aussi, à leur niveau, participer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre.

Appels citoyens et scientifiques

En France, 130 événements sont prévus, dont une vaste marche à Paris. A ces actions organisées par des associations se sont ajoutées, depuis la semaine dernière, de nombreux appels d’initiative citoyenne, faisant suite à la démission du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot.

Plusieurs milliers de personnes étaient réunis sur le parvis de l'Hôtel de Ville © Radio France / Sandy Dauphin

Ce samedi matin en outre, 700 scientifiques français ont lancé un appel aux dirigeants politiques pour qu’ils “passent de l’incantation aux actes pour enfin se diriger vers une société sans carbone”, peut-on lire dans Libération. “Les discours sont insuffisants, comme le montrent les récents chiffres d'émissions de gaz à effet de serre (...) Il est tout aussi crucial qu'urgent de sortir du champ de l'incantatoire et de traduire concrètement ces discours en choix politiques forts et clairs au service d'une transformation sociétale profonde", expliquent-t-ils.