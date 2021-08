Écologie : "Chacun peut agir individuellement mais on a besoin d'un changement systémique majeur"

Est-ce que changer les choses individuellement suffit pour éviter les fatalités liées au réchauffement climatique ? Dans "Le débat de midi", quatre spécialistes rappellent combien un changement systémique majeur reste décisif dans tous les secteurs qu'ils soient domestiques, financiers, industriels, institutionnels.

Que peut-on encore faire face à l'urgence climatique ? C'est autour de cette question que Thomas Chauvineau invitait spécialistes et auditeurs à discuter dans Le débat de midi

Parmi les invités, Sophie Szopa, directrice de recherche au CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies).

Est-ce que le point de non-retour est atteint ?

"Quand on lit les scénarios du dernier rapport du GIEC, explique la chercheuse, on se rend compte que même si ce rapport ne dit jamais que le point de non-retour a été atteint, on peut aller d'une petite catastrophe à une très grande catastrophe.

Le rapport est clair sur le fait que pour certaines composantes, notamment l'océan et la fonte des glaciers, on a largement atteint le point de non-retour et on ne pourra pas, à l'échelle de ce siècle, revenir en arrière, même sur des millénaires.

Là où le point de non-retour n'est pas atteint, c'est sur la température à laquelle on va pouvoir stabiliser le climat.

On explique que si on le souhaitait, on pourrait stopper le réchauffement climatique à son niveau actuel, mais ça n'est pas possible puisqu'on va continuer à émettre du CO2.

C'est seulement si on arrive à mettre en place les changements structurels qui permettent de réduire drastiquement nos émissions de CO2, qu'on peut espérer rester en dessous de 1.5 à 2 degrés. C'est pour ça qu'il est important de parler "d'urgence climatique", et pas uniquement du point de vue des impacts, mais aussi du point de vue de l'urgence à agir.

Longtemps, le GIEC a parlé au futur et, aujourd'hui, on est en plein dans ces changements. L'urgence de changer de système est là face à nous dans la décennie qui arrive.

Les gestes individuels suffisent-ils ?

Sophie Szopa rappelle quelques conseils d'initiatives personnelles :

Éviter le gaspillage ,

, Réfléchir en termes de ralentissement des flux financiers (les banques notamment) qui investissent encore massivement dans les énergies fossiles ,

, Sur l'alimentation , les efforts des consommateurs peuvent pousser les industriels à faire des efforts plus globaux

, les efforts des consommateurs peuvent pousser les industriels à faire des efforts plus globaux Utiliser un véhicule électrique. Sur la durée de la vie du véhicule électrique, plus on l'utilise moins il émettra. Il va économiser en termes de pollution, beaucoup plus tout au long de sa vie qu'une voiture thermique. Encore faut-il savoir quelle électricité alimente votre voiture (centrales à charbon, nucléaires ou bien éoliennes).

Mais elle n'oublie pas de rappeler que "si chacun peut faire des choix et agir à son échelle individuelle, il y a besoin d'un changement systémique majeur qui dépend de nos Etats et des industriels".

Même si rien n'est joué, il faut continuer à faire des efforts pour éviter les conséquences dramatiques.

En effet, si chaque geste compte, selon les ingénieurs de Carbone 4, les gestes individuels ne peuvent ensemble représenter que 25 % des efforts nécessaires pour atteindre les objectifs des accords de Paris sur le climat. Les 75 % restants sont à la main du collectif, l'Etat et les entreprises.

Ce n'est pas parce qu'il n'y a que 25 % des gestes que nous pouvons faire individuellement, qu'il ne faut pas les faire explique Virginie Lepetit mais "le fait est que tous ces gestes sont limités par les infrastructures, le système énergétique et environnemental du pays dans lequel on vit. On peut changer des choses à l'échelle individuelle mais si les infrastructures restent les mêmes, le pays, via son industrie, son mode de déplacement, continuera d'émettre quoiqu'il en soit. Il faut qu'à l'échelle nationale et globale des décisions politiques de long terme soient prises. D'autant que ce sont les 10 % les plus riches de la planète qui émettent 50 % des émissions individuelles."

avec Virginie Lepetit, rédactrice en chef adjointe de Courrier international, Loup Espargilière, journaliste pour Vert.eco, Sophie Szopa, directrice de recherche au CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies), co-auteure du dernier rapport du GIEC et François Gourand, ingénieur prévisionniste à Météo France, étaient les invités de Thomas Chauvineau, dans l'émission Le débat de midi.