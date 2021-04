Après le réchauffement climatique, la sauvegarde de la biodiversité est devenue l’un des enjeux les plus importants de notre siècle, indispensable au maintien de la vie sur terre.

20% des espèces françaises sont menacées. Comment les protéger ? Comment agir entre la nécessité de développement et la sauvegarde du patrimoine biologique ?

France Inter consacre toute une journée à la biodiversité avec notamment deux émissions en direct du Marais poitevin, première zone humide de la façade atlantique qui accueille des milliers d’oiseaux : « Le 13/14 » de Bruno Duvic et « La terre au carré » de Mathieu Vidard.

Jeudi 8 avril : « Ecoutons la nature, écoutons-la vraiment », toute la journée sur France Inter

■ Le 7/9 / Nicolas Demorand et Léa Salamé

7h15 > Zoom : « Sauver les calanques de Marseille », un reportage de Sandy Dauphin

7h20 > La chronique environnement de Camille Crosnier

8h20 > Le grand entretien de Nicolas Demorand et Léa Salamé

■ 9h - Boomerang/ Augustin Trapenard

Cyril Dion, écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste

■ 10h - Grand bien vous fasse / Ali Rebeihi

Laurent Tillon, responsable biodiversité de l'Office national des forêts et Marie-Monique Robin, réalisatrice

■ 11h - La bande originale / Nagui

Bixente Lizarazu, fondateur de l’association Liza pour une mer en bleus et Bruno David, naturaliste

■ Le 13/14 / Bruno Duvic en direct de Chizé

> La gestion de l'eau avec Régis Gallais, conservateur de la Réserve naturelle nationale de la Baie de l'Aiguillon (agent de l'Office français de la biodiversité), Yves Le Quellec, président de France Nature Environnement Vendée, Sophie des Touches, agricultrice

> Les captures de dauphins dans le golfe de Gascogne avec Hélène Peltier, chercheuse à l'observatoire Pélagis (CNRS/ Université de La Rochelle), Julien Lamotte, directeur de From Sud-Ouest et David Gremillet, océanographe, directeur du Centre d'études biologiques de Chizé

> Des reportages de Célia Quilleret : Sur les traces de la loutre, dont le déclin est enrayé ; Les échouages de dauphins se multiplient en hiver

> Feuilleton « Une semaine dans leurs vies » : le métier de conservateur de réserve naturelle, dans la baie de l'Aiguillon

■ 14h - La terre au carré / Mathieu Vidard en direct de Chizé

Les oiseaux migrateurs et amphibiens avec Hervé Lormee, chef de projet « Colombidés » à l’OFB, Emeline Pettex, chercheuse en écologie marine, spécialiste de la grande faune marine à Cohabys (Université de la Rochelle), François Brischoux, chercheur dans l’équipe Eco-Physiologie évolutive du CNRS, Marion Chéron, doctorante

■ 18h – Le 18/20 / Fabienne Sintes

Avec Denis Cheissoux, producteur de l’émission CO2 mon amour et Florian Kirchner, chargé de programme "Espèces" à l’Union internationale pour la conservation de la nature

■ 21h - L’heure bleue / Laure Adler

François Sarano, docteur en océanographie, plongeur professionnel

Et tout au long de la journée :

■ Des reportages dans les différentes éditions de la rédaction

■ Une antenne aux couleurs de la nature avec un habillage spécial « Ecoutons la nature »

Sur franceinter.fr :

■ Lancement de « Bestioles », le nouveau podcast de France Inter.

Une nouvelle série de podcasts, entre le bestiaire et l’Histoire naturelle, dédiée à la connaissance du monde animal, à destination des 5/7 ans. Une coproduction France Inter et le Muséum national d’Histoire naturelle.

Portée par Stéphanie Fromentin, encadrée par Guillaume Lecointre, professeur du Muséum et conseiller scientifique de la présidence, avec Denis Cheissoux (CO2 mon amour et L’as-tu lu mon p’tit loup) dans le rôle du narrateur et Brigitte Lecordier (comédienne spécialisée dans le doublage) la voix des animaux, Bestioles raconte des histoires d’animaux, romancées par des auteurs de littérature jeunesse, des conteurs ou des réalisateurs de film d’animation.