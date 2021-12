En 2021, les dix catastrophes climatiques les plus coûteuses ont dépassé les 170 milliards de dollars de dégâts et impacté plus d'un million de personnes à travers le monde.

En 2021, cinq des dix catastrophes naturelles les plus coûteuses sont des inondations © Maxppp / Julien Fleury

Plus de 170 milliards de dollars de dégâts (150.2 milliards d'euros), 1 075 morts et plus de 1,3 millions de personnes déplacées. C'est le coût humain et économique des dix plus grosses catastrophes naturelles de 2021 dressé par le rapport annuel de l'ONG Christian Aid, publié lundi par l'organisation religieuse qui œuvre à l'éradication des causes de pauvreté. L'an dernier, ce même rapport faisait état de près de 150 milliards de dollars de dégâts économiques (132.5 milliards d'euros) pour les dix événements météorologiques les plus dévastateurs de 2020.

Les catastrophes naturelles sont donc de plus en plus coûteuses, et de plus en plus fréquentes. Déjà en 2020, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe rapportait une hausse de 82.7 % des catastrophes liées au climat entre les années 1980 - 1990 (3 656 événements liés au climat) et la période 2000-2019 (6 681 événements liés au climat). A noter qu'en 2021 cinq des dix événements climatiques les plus destructeurs sont des inondations.

Les pays riches sur-représentés parmi les pays touchés

Christian Aid souligne que la plupart des évaluations utilisées dans son rapport "sont basées uniquement sur les dégâts assurés, ce qui laisse supposer des coûts réels encore plus élevés. " En effet, ce classement économique sur-représente les catastrophes survenues dans les pays riches où les infrastructures sont développées et couvertes par des assurances, ce qui permet une évaluation des coûts des dégâts une fois la catastrophe passée. Le rapport invisibilise donc l'impact économique de catastrophes survenues dans des pays moins développés.

Par exemple, le rapport de Christian Aid fait état des inondations qui ont touché le Soudan du Sud de juillet à novembre 2021, qui ont impacté plus 850 000 personnes. Pourtant, faute d'un réseau d'assurance suffisant, l'ONG n'est pas en mesure de fournir le montant des dégâts provoqués par les eaux.

La vague de froid printanière en France dans le classement

En tête du classement des catastrophes naturelles les plus couteuses selon l'ONG, se trouve la tempête Ida, survenue aux Etats-Unis du 28 août au 2 septembre. Elle a provoqué jusqu'à 65 milliards de dollars de dégâts économiques notamment en raison des inondations spectaculaires de New York. Viennent ensuite les inondations en Allemagne et en Belgique ainsi que dans les pays voisins (Pays-Bas, Luxembourg, France) avec 43 milliards de dégâts assurés et 240 personnes tuées.

En cinquième place de ce triste classement, on trouve la vague de froid qui a touché la France au printemps. En avril 2021, le gel a ravagé les cultures françaises, betteraves, arbres fruitiers, et tout particulièrement le vignoble français : les dégâts se chiffrent à plus de cinq milliards d'euros.

Au total plus de 250 milliards de dollars de pertes

En tout, plus de 250 milliards de dollars de pertes assurées seraient à déplorer suite aux catastrophes naturelles survenues en 2021. D'après le réassureur Swiss Re Institute, c'est plus de 24 % de plus qu'en 2020. Des pertes assurées qui seraient dues à l'avancée galopante du dérèglement climatique : par exemple, entre les 1980-1990 et les années 2000-2019, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe relève une augmentation de plus de 134 % des inondations dans le monde, une catastrophe qui représente la moitié des 10 événements climatiques les plus coûteux de 2021.