À Wellington, la capitale néozélandaise, l'eau devrait monter de 30 centimètres d'ici 2040, selon les résultats d'un vaste programme de recherches. Le résultat d'un double phénomène : l'élévation du niveau de la mer et la terre qui s'enfonce dans certaines zones.

À Wellington, l'eau devrait monter de 30 centimètres d'ici 2040 © / Oliver Strewe

"Nous n'avons plus le temps de rester les bras croisés", met en garde l'un des superviseurs de cette étude effectuée par des scientifiques locaux et internationaux. D'après les résultats de ce vaste programme de recherches mené sur cinq ans, le niveau de la mer augmente plus vite que prévu en Nouvelle-Zélande, menaçant les deux plus grandes villes du pays.

Pour cette étude, baptisée NZ Searise, les chercheurs ont analysé 7400 points du littoral néozélandais en tenant compte de deux phénomènes : l'élévation du niveau de la mer mais aussi l'enfoncement de la terre, un phénomène, indépendant du dérèglement climatique. "On s'aperçoit que dans la région la plus peuplée de Nouvelle Zélande, le sud-est de l'île du Nord, la terre s'enfonce d'environ 4 millimètres par an, alors que la mer monte de 4 millimètres par an", détaille Laurent Labeyrie, océanographe, et ancien membre du Giec, joint par France Inter. "si vous cumulez les deux cela fait presqu'un centimètre par an. Un centimètre ça a l'air de rien du tout mais en trente ans cela fait 30 ou 40 cm".

"Tout sera inondé"

Le cumul de ces deux facteurs menace particulièrement la capitale, Wellington, où l'eau devrait monter de 30 cm d'ici à 2040, un niveau qui ne devait pas être atteint avant 2060, selon les prévisions réalisées jusqu'alors. À Auckland (1,7 million d'habitants), le niveau de la mer augmentera 50% plus vite que prévu sur le front de mer du centre-ville et dans plusieurs banlieues. "Toute la côte est adaptée au niveau de la mer actuel, les quais, les maisons, etc", poursuit Laurent Labeyrie. "Si le niveau de la mer monte plus haut, tout sera inondé, les assurances ne pourront plus suivre. Soit on augmente leur prix, soit elles feront faillite et disparaîtront."

L'équipe de chercheurs appelle donc les élus et les promoteurs immobiliers à réfléchir à la meilleure façon de s'adapter. La première ministre, Jacinda Ardern, a affirmé que la planification était déjà en cours, y compris la budgétisation de la relocalisation, loin des côtes, de certains habitants et infrastructures.

Pour Laurent Labeyrie, ce vaste programme de recherche doit servir d'exemple pour tous les pays. Il cite notamment l'exemple du golfe du Morbihan, où la terre s'enfonce également, bien que dans une moindre mesure.