L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie, ce mardi, quatre scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Entre sobriété de nos modes de vie et pari de l'innovation technologique, toutes les options supposent un changement radical et rapide.

L'Ademe publie quatre scénarios possibles pour atteindre la neutralité carbone en 2050, qui supposent tous une diminution importante de la consommation d'énergie. © AFP / Philippe Desmazes

L’étude de l'Ademe "Transition(s) 2050. Choisir maintenant. Agir pour le climat" dépeint quatre scénarios pour respecter notre engagement d'atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire que nous n’émettrions pas plus de CO2 que la planète n’est capable d’en absorber. Quelle que soit l'option choisie, elle sera "difficile" et il faudra la mettre en œuvre "rapidement", prévient l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Inspirés de ceux décrits par le rapport spécial du GIEC de 2018 sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C, ces scénarios relèvent d'un véritable "choix de société" et impliquent des "ruptures" aussi bien dans les secteurs du bâtiment, de la mobilité et du transport, que de l’alimentation, de l’agriculture, des forêts, de l’industrie et de l’énergie.

Un scénario de l'extrême : la frugalité sous contrainte

Le premier scénario, intitulé "Génération frugale", est celui où l'on mise sur "la frugalité par la contrainte" et "la sobriété" de nos comportements, en considérant qu'on ne peut pas compter sur des technologies incertaines de captage et stockage de carbone. Il y a deux leviers utilisés dans ce scénario : d’un côté réduire les activités énergivores, de l’autre, augmenter la surface des forêts pour absorber plus de CO2.

Concrètement, la nature est "sanctuarisée", y compris dans les grandes villes qui devraient d'ailleurs être délaissées au profit des villes moyennes et zones rurales. Les habitudes alimentaires sont modifiées en divisant par trois notre consommation de viande. On fabrique des objets "made in France", plus robustes et on recycle tout ce qui peut l'être. Le bâti existant est totalement rénové et pleinement utilisé. On réduit d’un tiers les kilomètres que nous parcourons et on fait la moitié des trajets restant à pied ou à vélo.

En parallèle, on continue de réduire drastiquement l'usage du charbon, et le pétrole est utilisé uniquement lorsqu'il n'est pas substituable. On utilise de plus en plus la biomasse et on soigne nos forêts pour qu’elles absorbent notre carbone. Tout cela de manière un peu autoritaire. C'est pourquoi ce n'est pas le scénario privilégié par l'Ademe, estimant que "les mesures contraignantes et la capacité à obtenir une implication de tous reste incertaine et fait courir le risque de clivages forts voire violents au sein de la société".

Le pari très incertain de la technologie

L'agence ne recommande pas non plus le quatrième scénario, intitulé "Pari réparateur", qui modifie à peine nos modes de vie. On continue d'utiliser tout un tas d'appareils électroniques et connectés, de se déplacer toujours plus loin et plus vite, de faire reposer notre alimentation majoritairement sur l’élevage et l'agriculture intensifs, et d'agrandir nos villes.

Une véritable fuite en avant de la destruction des écosystèmes et des émissions, tout en essayant d'en réparer l'impact, notamment avec des technologies de captage de CO2 dans l'air qu'on ne maîtrise pas encore. C’est donc un "pari" plutôt qu'une application de la loi. Finalement, on se protège tant bien que mal des aléas du climat plutôt que de s'évertuer à limiter le changement climatique.

Nos habitudes bouleversées, même avec le progrès technologique

Plutôt que ces scénarios "extrêmes", l'Ademe recommande deux scénarios intermédiaires qui combinent sobriété et progrès technologique. Le premier, intitulé "Coopérations territoriales", prévoit une sobriété plus concertée et basée sur l'évolution des valeurs de la société, si bien que la demande énergétique est quasiment divisée par deux. On vit dans des villes moyennes avec "tout à quinze minutes". La consommation devient plus mesurée, de proximité et responsable. Le partage se généralise, y compris celui des espaces de vie. Tout cela à force de sensibilisation et d'investissements ciblés, notamment sur les circuits courts et la production décarbonée.

Dans le second, intitulé "Technologies vertes", on mise davantage sur le progrès technologique que sur l'évolution des comportements. La nature est vue comme un ensemble de ressources à optimiser grâce aux innovations (agriculture de précision, développement du dessalement d’eau de mer, domotique…) et on recourt à des puits de CO2 technologiques, notamment les dispositifs de capture et stockage.

Mais même dans ce scénario qui mise sur le progrès, il faut bouleverser nos habitudes. Les immeubles des grandes villes sont détruits pour en construire des nouveaux, plus sobres en énergie. Au niveau individuel, l’alimentation est 30% moins carnée et plus bio, les déplacements se font avec des véhicules plus légers et électrifiés et 30% des trajets sont réalisés à pied ou à vélo. L'industrie utilise principalement les énergies les moins émettrices et les plus renouvelables possibles, y compris les plus coûteuses (hydrogène, biocarburants, biogaz...), ce qui impliquera une forte production de biomasse.

Des évolutions indispensables

Quel que soit le scénario, "il est impératif d’agir rapidement : l’ampleur des transformations socio-techniques à mener est telle que ces dernières mettront du temps à produire leurs effets", prévient l'Ademe qui appelle à "entreprendre dès cette décennie la planification et la transformation profonde des modes de consommation, de l’aménagement du territoire, des technologies et des investissements productifs".

Dans tous les cas, la consommation d'énergie devra être réduite de 23% à 55% en 2050 par rapport à 2015 suivant les scénarios, même avec un recours accru au nucléaire. L’approvisionnement énergétique devra reposer à plus de 70% sur les énergies renouvelables et l’électricité devra être le principal vecteur énergétique. Quant au "vivant", sa préservation sera "indispensable", notamment pour préserver les stocks de carbone et les capacités de production de biomasse.