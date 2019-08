Antoine Ly a suivi quatre jeunes engagés pour l'environnement, qui chacun agissent à leur façon. Quelles sont leurs motivations et quelles sont leurs actions ?

Les jeunes s'engagent pour l'environnement © Getty

Louise a 16 ans

Au départ, cette lycéenne n’était pas très sensible à l’écologie. Elle adorait la pâte à tartiner à l’huile de palme, les burgers d’un célèbre fast-food, elle rêvait aussi de parcourir la planète en avion. Mais il y a quelques mois, suite à un devoir scolaire sur l’engagement, elle commence à s’intéresser à l’écologie.

5 min Louise ramasse les déchets et cherche à les recycler Par Antoine Ly

Elyes n’a que…13 ans !

Il va au collège Balzac, dans le 19ème arrondissement de Paris. C’est à la suite d’un devoir sur la démographie qu’il prend conscience des problèmes concernant l’environnement. Il essaie maintenant de sensibiliser ses camarades à l’écologie.

4 min Elyes propose un questionnaire sur l'écologie au collège Balzac Par Antoine Ly

Adèle a 18 ans

Depuis 3 mois, elle organise régulièrement ce qu’on appelle des « Light Off ». Ces actions consistent à éteindre les enseignes des magasins la nuit pour éviter le gaspillage d’énergie.

4 min Adèle éteint les enseignes lumineuses des boutiques...pour économiser l'énergie Par Antoine Ly

Adèle action se prépare à l'action "light off" / Antoine Ly

Martin a 16 ans

C’est la première fois que ce jeune parisien se mobilise pour une cause. Il a participé à toutes les grèves de l’école pour manifester pour l’environnement. Le 28 juin dernier, lui et d’autres adolescents du mouvement « La jeunesse pour le climat » passent à la vitesse supérieure. Plus de 150 jeunes mènent une action contre le Président Macron. Ils reprochent au chef de l’Etat et au Gouvernement, de ne pas en faire / assez pour la planète, contrairement à leurs déclarations.

4 min Martin combat la passivité de l'Etat face au changement climatique Par Antoine Ly

Allez + loin