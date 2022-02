Si offrir des roses pour la Saint-Valentin reste encore la coutume, celles-ci ne sont pourtant pas des fleurs de saison en France. Elles proviennent généralement de très loin et présentent un très mauvais bilan écologique par la manière dont elles sont cultivées, conservées et exportées en masse jusqu'à nous.

Anémones, narcisses, pavots, renoncules, tulipes… Ces fleurs de saison à offrir pour une Saint-Valentin écoresponsable © Getty / Svetlana Foote / 500px

Si offrir et recevoir des fleurs fait toujours aussi plaisir, on se pose rarement la question de leur provenance et de leurs conditions de culture, comme ça peut être le cas pour les légumes et les fruits. La rose reste dans l'imaginaire collectif la fleur-symbole que l'on offre à celles et ceux que l'on aime à l'occasion de la Saint-Valentin, alors même que ce n'est pas une fleur de saison.

Le commerce des fleurs a ses conséquences désastreuses sur l'environnement, et la rose en représente chaque année une part non négligeable. Un impact qui invite à encourager la demande de fleurs locales chez les fleuristes, et aux circuits de proximité.

C'est ce que sont venus rappeler, dans l'émission "La Terre au Carré", le journaliste Hugo Clément, qui a enquêté et consacré une émission sur le sujet dans "Sur le front" diffusée sur France 5, l'ingénieur agronome Bruno Shiffers et l'entrepreneuse, fondatrice de Fleurs, d'Ici, Hortense Harang.

Une autre façon de s'offrir des fleurs est possible à la Saint-Valentin

Une prise de conscience collective sur la provenance des fleurs, la manière dont elles sont cultivées et le respect progressif de la culture des fleurs de saison présenteraient un gros avantage pour l'environnement.

HH : "Un bouquet de 25 roses importées, c'est l'équivalent carbone d'un Paris-Londres en avion, un bilan extrêmement lourd combinant le transport, les conditions de production et de conservation qui représentent un gâchis énergétique substantiel. Pour répondre à la demande, les roses sont produites à tout moment de l'année, en toute saison, se ressemblent toutes, et mettent 6 semaines pour pousser sur un rythme non biologique puisque accéléré par l'utilisation de produits phytosanitaires".

Hortense Harang précise cependant qu'il ne faut pas s'empêcher d'acheter des fleurs durant la Saint-Valentin. Car il ne faut pas oublier que cet évènement représente le pic annuel de consommation des fleurs pour les fleuristes en France :

HH : "Cette journée représente presque un quart du chiffre d'affaires que les fleuristes se font sur l'année. Mais des alternatives existent et on n'est pas obligé de passer par des fleurs d'importation. Au contraire, on peut tout à fait travailler avec de la flore locale et de saison et apprendre à offrir d'autres fleurs plutôt que des roses à la Saint-Valentin. Les roses sont de saison en France de mai au plus tôt jusqu'à novembre au plus tard.

Si, dans les représentations, le mois de février et les roses ne font qu'un, ce n'est pas le cas sur le plan biologique. Les roses peuvent être cultivées en France mais essentiellement au printemps et l'été.

Le problème, c'est qu'on a standardisé l'offre. On a mis dans la tête des gens qu'il fallait des roses à la Saint-Valentin, alors qu'il y a d'autres variétés qui existent. Ce qui manque aussi, c'est le lien logistique entre des producteurs locaux et des fleuristes locaux".

Ces fleurs de saison en France au moment de la Saint-Valentin

Il existe des centaines de variétés qui poussent en France en cette saison. Optez pour un joli bouquet composé :

D'anémones

De magnolias

De mimosas

D'œillets

De renoncules

De narcisses

De pavots

De tulipes

De jacinthes…

Aller plus loin

