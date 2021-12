L'Union internationale de conservation de la nature lance une alerte. Les libellules et demoiselles se meurent, victimes de la disparition des zones humides.

Une belle libellule sur une feuille, en Allemagne. © AFP / Frank Rumpenhorst

Les libellules, ces insectes colorés que l'on aime regarder sur les étangs ou les rivières, disparaissent peu à peu de notre globe. En cause : la destruction de leurs habitats naturels estime l'Union internationale pour la conservation de la nature. Au moins 1/6ème des espèces risquent de s'éteindre.

C'est la première fois que l'UICN fait un état des lieux des 6.016 espèces de libellules et demoiselles -les odonates- répertoriées dans le monde. 16% d'entre elles sont menacées d'extinction. Florian Kirchner a participé à ce recensement. Il est chargé du suivi des espèces au comité français de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature.

FRANCE INTER : Quelles sont les causes de cette disparition ?

FLORIAN KIRCHNER : "On voit que ces espèces sont extrêmement menacées, comme d'autres espèces qui sont très emblématiques. Ces petits insectes sont très liés aux zones humides. La régression des libellules est fortement due à la fois aux impacts sur les marées, sur les rivières, et sur les zones humides de manière générale."

Il y a des continents plus concernés que les autres ?

"On a des effets marqués sur les zones humides en Asie du Sud-Est, mais aussi en Amérique du Sud. On retrouve aussi ces effets en Europe où il y a des atteintes très fortes aux cours d'eau, aux mares et aux tourbières, par exemple. C’est un problème mondial."

Des types d’agricultures sont-ils menaçants, comme l'huile de palme ?

"Les zones humides subissent de nombreuses pressions. Elles sont beaucoup comblées pour étendre les zones cultivées. En fait, on les détruit pour faire des champs. C'est l'agriculture intensive qui crée ça. C'est vrai à l'autre bout du monde, en Asie du Sud-Est, pour la culture de l'huile de palme. Mais c'est vrai aussi chez nous. On a quand même perdu 50% des zones humides en France pour étendre les zones urbaines et les zones cultivées."

Quelles sont les conséquences de la perte de cette population de libellules ?

"Les libellules jouent un rôle d'indicateur. Si elles sont aussi menacées aujourd'hui, ça nous alerte sur l'état de santé des zones humide. Ces écosystèmes nous rendent beaucoup de services. Les zones humides nous aident à lutter contre le changement climatique parce qu'elles stockent le carbone comme elle absorbe l'eau et nous aident à lutter contre les inondations. Quand il y a des inondations, il y a des zones humides et cela évite que nos habitations soient inondées. Cette étude montre le déclin des libellules, nous alerte sur l'état de santé générale de cet écosystème et sur le fait qu'en fait, toutes les espèces qui y vivent sont très probablement menacées."