Une invitation à questionner le monde, à s’émouvoir, à découvrir et envisager les solutions pour un avenir durable. Agir sans tarder.

Festival Atmosphère © Edition 2021

La 11è édition du Festival Atmosphère s’inscrit dans un contexte d’urgence mais, envers et contre tout, selon l’expression du poète antillais Aimé Césaire, le festival tient à préserver la part du rêve, « moteur de la réalité ».

S’émerveiller des mystères de la vie, explorer de nouveaux imaginaires telle est la proposition d’Atmosphères, un festival dédié à la recherche de solutions partagées face aux enjeux de notre temps.

Atmosphère 2019 / Pauline Maillet

La programmation du festival est accessible à tous gratuitement. Elle propose un nouveau regard à la fois sensible et scientifique pour vous embarquer dans un voyage émotionnel au plus près du vivant. Le Festival Atmosphères est défricheur avec un programme riche et diversifié qui se déroule à Courbevoie et en ligne sur le site internet et Facebook :

Plus de 20 films en avant-première, fictions et documentaires : La symphonie de l’arbre, La panthère des neiges, Presque, Une vie démente et bien d’autres.

Des rencontres et échanges avec des équipes de films et experts

Des tables rondes et conférences sur des sujets de société, science, biodiversité : Résister et semer de Reza , Quand l’imaginaire devient réalité, Vers un nouveau récit du numérique…

Des soirées spéciales : spectacles, musique...

Des programmes spécifiques pour les scolaires

Une journée dédiée aux entreprises

Un village pour expérimenter des solutions avec des acteurs du changement

Le Festival Atmosphères a été initié en 2011 par le réalisateur Pascal Signolet, fondateur et délégué général, et l’association Atmosphères 21 en partenariat avec la Ville de Courbevoie, Paris La Défense et l’ADEME.

Cette année, le festival, présidé par Sébastien Folin, est parrainé par deux personnalités engagées, la glaciologue Heïdi Sevestre qui cherche à sauver les glaciers et le photographe humaniste Reza Deghati, porte-voix de ceux qui sont privés de parole.

Festival Atmosphère -Sébastien Folin remise de prix / Pauline Maillet

Le comité scientifique s’est enrichi avec l’arrivée de Bruno David, président du MNHN et de la primatologue Sabrina Krief. Ils ont rejoint Hubert Reeves, Jean Jouzel, Michel Spiro et Hélène Courtois.

► 11ans d’engagement

Comprendre et décrypter le monde, explorer de nouveaux imaginaires, partager des émotions, des connaissances, et des idées pour transformer le monde sans attendre les catastrophes, est la raison d’être du Festival Atmosphères depuis 11 ans. Le Festival Atmosphères encourage et fédère dans l’action, avec enthousiasme et détermination, l’ensemble des citoyens et des partenaires pour construire un monde durable, plus juste, en harmonie avec la Nature. Le festival fête ses 11 ans avec une édition dont la programmation est inspirée par l’Histoire naturelle qui s’invite dans notre quotidien.

Festival atmosphère / Pauline Maillet

► Inspirer de nouveaux récits

Divinités, héros, épopées fantastiques, arts, monnaie, conquêtes, pouvoirs : les grandes réalisations de l’humanité ont été façonnées par des mythologies. Et si ce qui constituait le « vivre ensemble » dépendait de ce que l’on se raconte collectivement ? Les longs métrages de fiction, les séries, les courts-métrages et les chansons sont de formidables outils pour inspirer les imaginaires. Afin que de nouveaux récits porteurs d’espoir deviennent réalité, le festival organise trois appels à projets ouvert à tous et gratuits ainsi qu’un parcours tout au long de l’année pour accompagner les scénaristes, avec le soutien de nos partenaires et de professionnels du secteur.

► Faire émerger de nouveaux récits

