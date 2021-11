Une trentaine de pays et une dizaine de constructeurs automobiles se sont engagés mercredi à arrêter la production de véhicules thermiques d’ici 2040. Mais ni la Chine, ni les États-Unis, ni la France ont signé l'accord, conclu à l'occasion de la Cop 26.

Une voiture électrique en train de recharger le 27 juillet 2021. © Maxppp / Jean-Luc Flémal

Une promesse de plus prise lors de la COP 26 de Glasgow en Ecosse. Plusieurs constructeurs automobiles et des pays ont accepté mercredi de cesser progressivement la production de voitures thermiques d’ici 2040, pour diminuer les émissions de carbone et lutter contre le changement climatique. Mais de gros pays et des constructeurs d'envergure manquent à l'appel. Le transport routier représente 15 % des émissions mondiales de CO2. En France, selon le gouvernement, "la pollution de l’air est responsable de 48.000 décès par an et le trafic routier de 30% des émissions de particules".

Une trentaine de pays...

En tout, une trentaine de pays se sont engagés à bannir les voitures thermiques d’ici 2040 pour ne vendre, à terme, que des voitures neuves zéro émission. L’Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde, mais aussi le Royaume-Uni, la Suède, l’Irlande et Israël. La Norvège s’apprête prendre cette mesure, dans trois ans, en 2025. En revanche, des pays comme la France, la Chine, les États-Unis et l'Allemagne marquent par leur absence.

En France, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili rappelle que la Commission européenne compte interdire la vente (et non l’utilisation) de voitures essence et diesel dès 2035. Il n’y a rien d’acté pour le moment, le projet est en cours. Aux États-Unis, le président Biden a annoncé l’été dernier l’objectif de 50% de voitures zéro émission en 2030.

... et de villes

Des villes ont également paraphé l’accord, comme Bristol en Angleterre, Bologne, Rome et Florence en Italie, Seattle, Dallas, Atlanta et plusieurs états américains, comme le montre notre carte.

Ford, Mercedes Volvo, Jaguar et General Motors figurent parmi les principaux signataires de l’accord côté constructeur. Mais les deux principaux constructeurs, les mastodontes Toyota et Volkswagen ne l'ont pas signé. Tout comme Stellantis (groupe PSA et de Fiat Chrysler), Honda Motor, Nissan Motor, BMW et le sud-coréen Hyundai Motor. Des entreprises ont également rejoint l’accord, comme les sociétés Uber et Leaseplan, dont l’usage voiture est au cœur de leur modèle économique.